Lost Hellden : un RPG japonais peint à la main annoncé pour 2025

Lost Hellden - Announce Trailer 07/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un JRPG unique en son genre

Un système de combat innovant

Galerie images 07/02/2024





Le studio de développement Artisan Studios, connu pour Astria Ascending et Super Neptunia RPG, vient d'annoncer son nouveau projet : Lost Hellden. Ce RPG japonais, aux graphismes peints à la main, bénéficiera de la direction musicale et sonore de Hitoshi Sakimoto, célèbre pour ses travaux sur Final Fantasy XII et Tactics Ogre, et des illustrations de Takeshi Oga, connu pour sa contribution à Gravity Rush et Siren.Le jeu est prévu pour une sortie sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox Series et PC (Steam, Epic Games Store et GOG) en 2025.En voici la bande-annonce de révélation :Lost Hellden se distingue par sa direction artistique exceptionnelle, offrant un univers JRPG entièrement peint à la main, mis en valeur par des effets de lumière dynamiques et des conditions météorologiques variées. Le jeu promet une immersion totale grâce à une nouvelle technologie "Deep 2D" permettant une expérience en 3D au sein d'œuvres d'art peintes à la main.Le jeu se déroule sur la planète Era, où les habitants sont liés dès leur naissance à l'un des Sept Péchés Capitaux par le biais d'une cérémonie religieuse, le Rituel Nexus. Si une personne succombe à ses péchés, elle se transforme en bête sauvage. L'histoire commence lorsque des jumeaux naissent dans ce monde, l'un lié à tous les péchés et l'autre à aucun, marquant le début d'une quête épique de découverte de soi.Lost Hellden introduit un système de bataille qui mélange action et stratégie, permettant aux joueurs de personnaliser leur style de jeu. Avec huit personnages uniques hautement personnalisables, les joueurs navigueront à travers une histoire mature, guidée par les Sept Péchés Capitaux.Artisan Studios promet une aventure évidemment épique, où les joueurs exploreront les profondeurs mystérieuses de la planète Era, découvrant les secrets de l'Unio religion et les véritables destins des jumeaux, Cyphel et Leht.La sortie de Lost Hellden en 2025 s'annonce déjà comme un événement à surveiller pour les amateurs de JRPG et de jeux qui font le petit truc en plus pour que leurs graphismes s'apparente plutôt à une œuvre d'art. On est en tout cas curieux de voir ce que donnera ce jeu, au-delà de cette première bande-annonce à retrouver plus haut dans cette news.Source : Gematsu