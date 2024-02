Hellboy: Web of Wyrd : découvrez l'édition physique collector annoncée pour Switch et PS5

Hellboy Web of Wyrd Gameplay Teaser 07/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

À propos de l'édition collector

Un artbook de 112 pages : Illustré par Mike Mignola, cet artbook exclusif présente des œuvres créées spécifiquement pour le jeu, offrant aux fans une plongée profonde dans l'univers visuel de Hellboy.



Une boîte de collection : Le jeu physique est livré dans une boîte collector, faisant de cette édition un objet de collection incontournable pour les amateurs de Hellboy et les collectionneurs de jeux vidéo.

Caractéristiques principales du jeu

Galerie images 07/02/2024



















Just For Games, en collaboration avec le développeur indépendant Upstream Arcade et Good Shepherd Entertainment, annonce la sortie d'une édition physique collector pour le jeu Hellboy: Web of Wyrd. Prévue pour une sortie le 3 mai 2024, cette édition sera disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 5, offrant aux fans une expérience immersive dans l'univers du célèbre démon aux cornes sciées.Voici la bande-annonce de révélation de Hellboy: Web of Wyrd :Hellboy: Web of Wyrd est un brawler roguelike inspiré par l'œuvre de Mike Mignola, l'artiste derrière le comics original Hellboy. Le jeu propose une aventure action-roguelike avec une histoire inédite, où les joueurs affrontent des créatures infernales tout en améliorant leurs compétences à chaque partie.L'édition collector de Hellboy Web of Wyrd se distinguera bien entendu par un contenu exclusif soigné, conçu en partenariat avec Dark Horse Comics et Mike Mignola.Elle comprend :Vivez l'expérience des Comics : développé par Upstream Arcade, le jeu recrée le style unique de Mike Mignola, permettant aux joueurs de vivre des aventures captivantes à travers des histoires liées à l'héritage mystérieux de la Maison papillon.La Maison papillon, construite sur des énergies telluriques, sert de portail vers le Wyrd, une dimension aussi terrifiante que fascinante. Avancez à travers une ménagerie de créatures cauchemardesques dans les royaumes du Wyrd, en apprenant et en maîtrisant le système de combat pour surmonter les défis.Mike Mignola's Hellboy Web of Wyrd offrira aux fans de Hellboy la chance de se plonger dans un monde sombre et mystérieux, fidèle à l'esprit du comics original. Avec cette édition collector physique, le jeu met toutes les chances de son côté pour séduire les fans du Comics, et pourquoi pas un peu aussi les amateurs de roguelikes.Source : communiqué de presse.