Les Championnats du monde de Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 3 auront lieu en avril 2024

Après l' annulation du Nintendo Live 2024 à Tokyo pour des raisons de sécurité, Nintendo a communiqué sur la reprogrammation deux de ses compétitions phares. Les Championnats du monde de Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 3 se tiendront respectivement les 13 et 14 avril 2024.Ces événements seront diffusés en direct à l'international via la plateforme YouTube et promettent de captiver les fans de Nintendo toujours avides de stratégies et d'agilité dans le contrôle des karts ou des Inklings en compétition.L'annonce a été faite via les réseaux sociaux. Les détails sur la participation et la diffusion en direct sont encore attendus, mais il nous tarde de pouvoir admirer les finalistes de ces deux championnats du monde, sous la haute supervision d'un Nintendo qu'on sait habituellement plutôt réticent à toute compétition eSport. D'ailleurs, on se souvient que Nintendo a des contraintes spécifiques pour quiconque souhaiterait organiser un tel événement.Sources : Vooks.net et Perfectly Nintendo