Retour dans le passé avec Jurassic Park : nne collection physique pour célébrer les 30 ans de la saga !

Découvrez une compilation plutôt dense qui marquera les 30 ans d'une franchise légendaire avec la Jurassic Park Classic Games Collection, disponible le 7 juin 2024 en édition physique grâce à Limited Run Games et Just For Games qui s'associent pour offrir aux fans de la franchise cette collection unique.



Voici la bande-annonce de présentation de cette collection :

Jurassic Park: Classic Games Collection | Launch Trailer 07/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Prévue pour une sortie le 7 juin 2024, cette collection sera disponible sur Nintendo Switch et Playstation 5, et rassemblera sept titres emblématiques des ères 8 et 16 bits. Ces jeux, qui ont accompagné le film culte de Steven Spielberg, offrent une plongée nostalgique dans l'univers dangereux, mais néanmoins fascinant, de Jurassic Park.

Jurassic Parc sur Game Boy 07/02/2024









La Jurassic Park Classic Games Collection n'est pas seulement une réédition ; elle entend améliorer l'expérience de jeu avec des fonctionnalités attendues par les joueurs d'aujourd'hui, telles que la possibilité de sauvegarder, l'ajout de nouvelles cartes et l'amélioration du confort de jeu. Incarnez le Dr Alan Grant ou un vélociraptor et revivez des moments intenses sur Isla Nublar.





La collection comprend des jeux qui ont été des incontournables sur NES, Game Boy, Mega Drive et SNES :

Jurassic Park (8-bit NES)

Jurassic Park (8-bit Game Boy)

Jurassic Park (16-bit SNES)

Jurassic Park (16-bit Mega Drive)

Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues (SNES)

Jurassic Park 2 (8-bit Game Boy)

Jurassic Park: Rampage Edition (Mega Drive)



Ces jeux vous offriront une expérience diverse, allant de la survie dans une jungle pleine de dangers à la résolution de puzzles pour s'échapper du parc.

Jurassic Parc sur NES, SNES, Megadrive 07/02/2024











Ne manquez pas cette sortie exceptionnelle et marquez vos calendriers pour le 7 juin 2024. BONNE VISITE au parc Jurassic Park, où l'aventure et le danger vous attendent à chaque coin de rue !

Source : communiqué de presse de Just For Games

On rappelle qu'en août 2023, Limited Run Games avait proposé sur son site une précommande de différentes versions du jeu, avec notamment une édition collector Préhistorique à 150 dollars comprenant plein de goodies en plus du jeu.