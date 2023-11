Nvidia T239 : un processeur nommé désir pour la prochaine console de salon de Nintendo

Inside Nvidia's New T239 Processor: The Next-Gen Tegra For Switch 2? 11/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

De nouvelles spéculations autour des capacités de la Nintendo Switch 2

Dévoilement du T239 : le prochain pas de Nvidia dans le jeu vidéo

De l'automobile au jeu vidéo : l'évolution de Nvidia Tegra

Plongée technique : les capacités projetées du T239

Projections de performance : l'approche empirique de Digital Foundry

DLSS : un changement d'échelle pour les graphismes des consoles de nouvelle génération

Défis de conception et considérations

La magie des développeurs : optimisation du code pour le T239

Au-delà du processeur : Le concept de la prochaine console Nintendo

Un avenir à la croisée des chemins entre innovation et jeu vidéo

Cet article synthétise les perspectives issues de l'exploration technique de Digital Foundry et du travail de synthèse réalisé par Eurogamer, disponibles depuis quelques jours mais uniquement en anglais. D'abord, une vidéo de Digital Foundry, que vous pouvez consulter sur sa chaîne YouTube grâce au lecteur ci-dessous :Ensuite, nous avons aussi pu découvrir un article très complet d'Eurogamer que vous pouvez lire ici Sur la base de ces deux contenus très fouillés et très précis, nous vous proposons de nous immerger dans le monde merveilleux du processeur T239 de Nvidia, un processeur que nous avons eu l’occasion d’évoquer dans nos articles consacrés aux rumeurs autour de la Switch 2 ces deux dernières années, mais qui continue donc à alimenter les discussions. Il n’y a pas de fumée sans feu, dit-on, et il nous tarde si toutes les belles promesses du T239 vont bien se retrouver dans le processeur qui équipera la prochaine génération de console Nintendo.A lire aussi : les spécifications du successeur de la Switch se précisent Le monde du jeu est en émoi dans l'anticipation alors que rumeurs et spéculations tourbillonnent autour du successeur potentiel de la très populaire console Switch de Nintendo. Au cœur de ces discussions repose l'énigmatique processeur T239 de Nvidia, que les experts croient capable d'alimenter la prochaine itération de l'innovation ludique de Nintendo.On s'appuie ici sur des analyses précises de deux sources pertinentes du secteur qui n'ont pas à prouver leur sérieux, avec le détail de la vidéo de Digital Foundry et l'article complet d'Eurogamer. Les deux se plongent dans les détails techniques et les implications plus larges de ce que ce nouveau matériel pourrait signifier pour les joueurs et le secteur du jeu vidéo en général à l'idée d'en exploiter les forces avec une nouvelle console hybride du côté de Nintendo.Digital Foundry, connu pour ses examens techniques approfondis et ses analyses de performance, a fourni un regard prospectif mais éclairé sur les capacités du Nvidia T239. Son approche combine les spécifications connues du matériel de Nvidia avec des tests de performance pratiques pour offrir un aperçu de l'avenir du jeu portable. Pendant ce temps, Eurogamer a complété cette perspective avec a propre enquête, mettant en lumière la lignée architecturale du processeur et son intégration potentielle dans l'écosystème matériel de Nintendo. Ensemble, ces sources dressent le tableau d'un avenir où les limites du jeu mobile sont repoussées encore plus loin par les avancées technologiques apportées dans la puce T239.Alors que nous nous trouvons à la limite de ce qui pourrait être le prochain grand saut pour Nintendo, il est important de filtrer le jargon technique et de se concentrer sur ce qui compte le plus : l'expérience de jeu. Les sections suivantes exploreront les spécifications soupçonnées du processeur T239, ses performances projetées, et le potentiel transformateur de technologies telles que DLSS. Nous envisagerons également les défis de conception qui accompagnent une telle innovation et l'excitation qu'une nouvelle console apporte aux développeurs et aux joueurs. Alors, plongeons dans ce doux et merveilleux monde de la spéculation, armés des perspectives de Digital Foundry et d'Eurogamer, pour comprendre ce que l'avenir pourrait réserver au successeur de la Nintendo Switch.A lire aussi : les La longue attente d’une Nintendo Switch 2 La révélation du processeur T239 de Nvidia a suscité une vague d'enthousiasme au sein de la communauté du gaming. Ce nouveau chip n'est pas juste une mise à niveau de routine : il représente la dernière incursion de Nvidia dans l'espace des consoles de jeu, marquant potentiellement un changement significatif dans le paysage technologique des appareils destinés à proposer du jeu portable. Le T239 est réputé être au coeur de la très attendue Nintendo Switch 2, un successeur qui pourrait redéfinir les paramètres de performance du jeu tel qu'on le conçoit sur mobile. L'analyse de Digital Foundry suggère que ce processeur est une variante personnalisée du T234 de Nvidia, une puce à l'origine conçue pour l'industrie automobile, maintenant réutilisée pour répondre aux attentes fortes du jeu contemporain.L'importance du T239 réside non seulement dans sa puissance brute, mais aussi dans ses innovations architecturales. Selon Eurogamer, le processeur devrait se vanter d'un cluster CPU ARM A78C octo-cœur et d'une unité graphique personnalisée qui tire parti de l'architecture Ampere RTX 30-séries imposante de Nvidia, une situation qui va de pair avec une déclation du PDG de NVidia qui avait indiqué que la prochaine console de Nintendo devrait utiliser les spécificités des RTX. Cette combinaison de capacités CPU et GPU suggère que le T239 est conçu pour offrir un équilibre entre efficacité et performance, un facteur crucial pour tout appareil qui vise à offrir un jeu de haute qualité en déplacement. L'inclusion de fonctionnalités des GPU Ada Lovelace laisse entrevoir la possibilité de fonctionnalités graphiques avancées, telles que le ray tracing, qui pourraient apporter pour la première fois une fidélité visuelle de niveau console à un appareil portable.Bien que les spécifications techniques soient impressionnantes, elles soulèvent également des questions sur l'application pratique d'une puce aussi puissante dans une console portable. La Switch originale a révolutionné le concept de jeu en permettant au joueur de rester nomade dans sa pratique, et le T239 semble prêt à emmener cette philosophie vers de nouveaux sommets. Cependant, avec une grande puissance vient une grande responsabilité, et le défi de Nvidia sera de s'assurer que le T239 peut délivrer sa performance promise sans compromettre la portabilité (en termes d'énergie requise notamment) et l'accessibilité (en termes de prix !) qui sont les marques de fabrique de la marque Nintendo Switch. En approfondissant les capacités projetées du T239, nous commençons à voir les contours d'un appareil qui pourrait offrir un mélange homogène d'expériences de jeu à domicile et portable, établissant une nouvelle norme pour l'industrie et un joli progrès de la part de Big N.Le parcours du processeur T239 de Nvidia, depuis ses racines dans l'automobile jusqu'au cœur de l'innovation vidéoludique, témoigne de la polyvalence et de l'adaptabilité de la technologie moderne. Le T234, connu sous le nom d'Orin, a été initialement conçu pour répondre aux besoins en termes de puissance de calcul, exigeants, des véhicules autonomes, traitant d'énormes quantités de données avec rapidité et fiabilité. La transformation de ce processeur de grade automobile en T239 pour l'usage ludique est un mouvement ambitieux de Nvidia, démontrant son engagement à réaffecter la technologie de pointe pour le marché du jeu. Comme souligné par Eurogamer, cette transition n'est pas simplement un changement d'industrie cible mais un effort de réingénierie significatif pour adapter les capacités du processeur aux demandes uniques du jeu vidéo, particulièrement dans un contexte portable.La version ludique du T239 devrait hériter de l'architecture de base robuste du T234 tout en optimisant sa consommation d'énergie et sa production thermique pour un environnement portable. Cela implique un équilibre délicat, car le processeur doit maintenir des niveaux de performance élevés sans dépasser les limites thermiques d'un appareil compact et portable. Les aperçus de Digital Foundry sur la performance potentielle du T239, basés sur une analyse comparative avec des GPU d'ordinateurs de bureau sous-cadencés, offrent un aperçu de la manière dont Nvidia pourrait atteindre cet équilibre. Les spéculations autour d'un CPU à huit cœurs et d'une architecture GPU personnalisée suggèrent un effort concerté pour livrer une performance de classe bureau dans l'enveloppe thermique d'un appareil mobile.Cette évolution reflète également une tendance plus large dans l'industrie du jeu vers des plateformes de jeu mobile plus puissantes et polyvalentes. Le T239, avec son pedigree de processeur automobile, apporte un niveau de puissance de calcul et d'efficacité qui pourrait considérablement élever l'expérience de jeu sur les appareils portables. C'est un mouvement qui pourrait brouiller les pistes entre les jeux sur console traditionnels et les jeux mobiles, offrant aux développeurs de nouvelles opportunités pour créer des expériences riches et immersives qui étaient auparavant l'apanage des consoles de salon. En considérant les implications des origines automobiles du T239 pour son avenir dans le jeu, il devient clair que Nvidia ne se contente pas de reconditionner la technologie existante, mais façonne activement l'avenir du matériel de jeu.A lire aussi : les Switch 2 ou nouvelle console à part entière : un futur excitant ! Le cœur de toute console de jeu est son processeur, et le T239 s'annonce être un candidat de taille. Avec le potentiel d'apporter la puissance de l'architecture Ampere RTX 30-series de Nvidia à un appareil portable, le T239 pourrait offrir des capacités graphiques sans précédent dans l'espace de jeu mobile. Le rapport d'Eurogamer met en lumière les fonctionnalités attendues du processeur, telles qu'un CPU ARM à huit cœurs et un GPU personnalisé qui pourrait prendre en charge des fonctionnalités graphiques avancées telles que le ray tracing. Cela ne ferait pas seulement améliorer la fidélité visuelle des jeux mobiles, mais les rapprocherait également de l'équivalence avec leurs homologues sur console, un bond en avant dans la technologie de jeu portable.Les spécifications supposées du T239 suggèrent une mise à niveau significative par rapport à la puce Tegra X1 actuelle trouvée dans la Switch existante. Avec une interface mémoire de 128 bits et le soutien pour la mémoire LPDDR5, le T239 pourrait fournir la bande passante nécessaire pour des textures de plus haute résolution et donc des environnements de jeu plus complexes. L'analyse de Digital Foundry, qui inclut des tests de performance pratiques, pointe vers la possibilité que le T239 gère avec aisance les titres de jeu modernes, potentiellement à des résolutions et des fréquences d'images qui rivalisent avec les consoles domestiques actuelles. C'est particulièrement remarquable compte tenu des contraintes de puissance et des limitations thermiques inhérentes aux appareils portables.Peut-être l'un des aspects les plus intrigants du T239 est sa prise en charge supposée de la technologie Deep Learning Super Sampling (DLSS) de Nvidia. Le DLSS pourrait changer la donne pour la prochaine génération de Switch, permettant des résolutions plus élevées sans la pénalité de performance traditionnelle. L'efficacité du DLSS repose sur la présence d'un accélérateur d'apprentissage profond, qui reste un point de spéculation. S'il est inclus, cela pourrait permettre à la Switch 2 de fournir une expérience en 1080p ou même en 1440p, un exploit remarquable pour une console portable. Ainsi, la prouesse technique du T239 réside non seulement dans ses spécifications brutes, mais dans son potentiel à exploiter une technologie d'IA de pointe pour redéfinir ce qui est possible dans le jeu portable. Voilà qui donne le tournis !L'approche de Digital Foundry pour tester la performance du T239 offre un aperçu tangible de l'avenir du jeu portable. En sous-cadencant un GPU de portable RTX 2050 pour simuler les capacités attendues du T239, ils ont offert une perspective unique sur la manière dont la prochaine Nintendo Switch pourrait gérer les titres de jeu contemporains. Cette méthode, bien qu'imparfaite, permet des prédictions éclairées sur la performance réelle du processeur. Les tests suggèrent que même avec des vitesses d'horloge et une bande passante mémoire réduites, le T239 pourrait permettre à la Nintendo Switch 2 de faire tourner des jeux modernes à des taux de rafraîchissement acceptables, potentiellement avec des paramètres comparables à ceux des consoles de la génération actuelle.L'importance de ces projections de performance ne saurait être surestimée. Si le T239 peut effectivement répondre à ces attentes, cela représenterait un bond substantiel par rapport aux capacités de la Switch actuelle. Cela améliorerait non seulement l'expérience de jeu dans son ensemble, mais aussi prolongerait la longévité de la console en s'assurant qu'elle puisse faire face aux exigences croissantes des futurs titres de jeux. L'analyse de Digital Foundry souligne également l'importance de l'optimisation, notant que le véritable potentiel du matériel ne peut être débloqué que par les efforts des développeurs pour adapter leurs jeux aux forces et aux limitations de la plateforme.De plus, le rôle du DLSS dans ces projections de performance est crucial. En tant que technologie qui utilise l'IA pour mettre à l'échelle des images de basse résolution en temps réel, le DLSS pourrait permettre à la Nintendo Switch 2 d'atteindre des résolutions plus élevées sans le surcoût de performance habituellement associé à de telles améliorations surtout d'un point de vue consommation énergétique. Cela serait particulièrement avantageux pour une console portable, où l'équilibre entre la fidélité visuelle et la durée de vie de la batterie est primordial. La capacité de fourn Le DLSS utilise l'intelligence artificielle pour mettre à l'échelle des images de basse résolution vers des résolutions supérieures, obtenant l'apparence de graphiques de haute fidélité avec une fraction de la charge computationnelle. Cette technologie pourrait être particulièrement transformatrice pour une console portable comme la Nintendo Switch 2, où il est essentiel de maintenir un équilibre entre qualité visuelle et efficacité énergétique. L'analyse de Digital Foundry suggère qu'avec le DLSS, la Nintendo Switch 2 pourrait potentiellement offrir des expériences de jeu en 1080p ou même en 1440p, un bond significatif par rapport à la résolution de 720p souvent observée sur le mode portable de la Switch actuelle.L'inclusion potentielle d'un accélérateur d'apprentissage profond dans le processeur T239 est un sujet de beaucoup de spéculations et d'enthousiasme. Un tel accélérateur serait le pivot du DLSS, permettant à la console d'effectuer les calculs d'IA nécessaires sans taxer les ressources principales du GPU. L'analyse d'Eurogamer sur l'architecture du T239 laisse entrevoir la possibilité que cette technologie fasse partie de la conception du chip, ce qui serait un énorme pas en avant pour Nintendo, s'alignant sur leur tradition de repousser les limites du matériel dans le respect de certaines contraintes fortes. S'ils y parviennent, le DLSS pourrait non seulement améliorer la qualité visuelle des jeux sur la Nintendo Switch 2, mais également prolonger la durée de vie de la batterie en réduisant la consommation d'énergie du GPU pendant le jeu.L'impact du DLSS sur l'industrie du jeu ne doit pas être sous-estimé. Il représente un virage vers un rendu graphique plus... intelligent mais aussi plus adaptatif, permettant aux développeurs de créer des jeux visuellement étonnants qui ne sont plus contraints par les limitations matérielles des appareils portables. Pour les joueurs, cela signifie l'accès à une expérience de jeu plus riche et plus immersive... même en déplacement. La Nintendo Switch 2, avec DLSS, pourrait établir un nouveau précédent pour ce qui est réalisable dans le jeu portable, incitant l'industrie à repenser la relation entre les appareils portables et la performance graphique.L'intégration du processeur T239 dans une console portable comme la Nintendo Switch 2 présente un ensemble unique de défis de conception et de considérations. Le processeur, bien qu'il soit puissant, doit être adapté à la forme compacte et à l'enveloppe thermique limitée d'un appareil nomade. L'analyse d'Eurogamer indique que le T234, le chip automobile d'où le T239 est dérivé, est un processeur large et gourmand en énergie. Cela nécessite une conception sur mesure pour le T239, assurant qu'il peut offrir des performances élevées sans générer une chaleur excessive ou épuiser la batterie trop rapidement. Les promesses autour des démos techniques proposées cet été, comme la démo de Zelda Breath of the Wild qu'on a vu tourner sans temps de chargement, ou surtout du jeu The Matrix que certains ont pu voir tourner lors de la Gamescom grâce au DLSS 3.1.L'équilibre entre performance et efficacité est un aspect critique de la conception du T239. Comme les tests simulés de Digital Foundry le suggèrent, le processeur est capable de faire fonctionner des jeux modernes de manière efficace, mais cela doit être atteint dans les contraintes pratiques de la taille et de la source d'énergie d'une console portable. L'inclusion de fonctionnalités comme une interface mémoire de 128 bits et le support de mémoire LPDDR5 dans le T239 indique un focus sur la maximisation du débit de données tout en maintenant l'efficacité énergétique. De plus, le potentiel de support HDMI 2.1 et un bloc d'encodage/décodage média similaire aux GPU Ada Lovelace pourrait encore améliorer les capacités de la console, mais ajoute également à la complexité de la conception.De plus, la présence supposée d'un accélérateur d'apprentissage profond pour le DLSS soulève des questions sur les vitesses d'horloge du T239 et le processus de fabrication, qui influenceront la consommation d'énergie et la production de chaleur. La performance du T239 dans un environnement mobile dépendra fortement de la capacité de Nvidia à optimiser ces facteurs. Le parcours de l'entreprise avec le Tegra X1 donne l'espoir qu'elle est en mesure de relever ces défis, mais le T239 représente une avancée significative en termes de technologie. La conception de la Switch 2 devra accommoder ces avancements tout en préservant la nature conviviale et portable qui a rendu la Switch si populaire.Le véritable potentiel du processeur T239 sera réalisé grâce à l'ingéniosité et à la créativité des développeurs de jeux. Avec le nouveau matériel vient l'opportunité de repousser les limites de ce qui est possible dans la conception de jeux, et les capacités avancées du T239 pourraient inspirer une nouvelle vague d'innovation dans l'industrie. Les développeurs auront accès à un CPU plus puissant, un GPU capable de traitement graphique avancé, et les bénéfices potentiels de la technologie DLSS. Cette combinaison ouvre la porte à des environnements de jeu plus riches et plus immersifs et des mécaniques de jeu plus complexes qui peuvent fonctionner en douceur sur un appareil portable.L'optimisation sera la clé pour exploiter toute la puissance du T239. Comme les tests de Digital Foundry l'indiquent, même avec un RTX 2050 sous-cadencé servant de substitut pour le T239, les jeux peuvent bien fonctionner à des réglages réduits avec l'aide du DLSS. Cela suggère que les développeurs devront affiner leurs jeux pour équilibrer la fidélité visuelle avec la performance, en tirant pleinement parti des capacités matérielles tout en s'assurant que les jeux restent accessibles et agréables en déplacement. Le succès de la Switch originale a montré que lorsque les développeurs disposent des outils pour optimiser pour un matériel spécifique, ils peuvent créer des expériences qui défient les attentes.L'enthousiasme parmi les développeurs est palpable, car le T239 pourrait leur permettre d'apporter des graphismes de qualité console et des mondes de jeu complexes à une plateforme portable sans les compromis précédemment requis. Cela bénéficie non seulement aux joueurs, qui profiteront de jeux plus engageants et visuellement étonnants, mais aussi aux développeurs, qui peuvent montrer leur prouesse artistique et technique. La collaboration entre Nvidia et les studios de jeux sera cruciale dans cette entreprise, car le partage de connaissances et de meilleures pratiques seront instrumentaux pour débloquer le potentiel du T239. La magie du développeur réside non seulement dans leur capacité à créer de nouveaux mondes mais dans leur compétence à faire vivre ces mondes sur le matériel disponible pour eux.Bien que le processeur T239 soit une véritable prouesse technique, le concept global autour de la prochaine génération de console Nintendo reste un mystère. Les capacités du processeur donnent des indices alléchants sur ce qui pourrait être possible, mais l'histoire de Nintendo en matière de choix de conception innovants et souvent inattendus suggère que le produit final pourrait tous nous surprendre. L'article d'Eurogamer aborde ce point, notant que bien que le T239 soit un processeur orienté mobile, c'est l'intégration avec le concept hardware de Nintendo qui définira finalement l'expérience utilisateur. L'attente pour une annonce officielle est forte, les fans et les experts de l'industrie spéculant sur la manière dont Nintendo va fusionner la puissance du T239 avec leur approche unique du jeu.Le terme "Switch 2" a été souvent utilisé jusqu'ici, mais il pourrait être trop simpliste pour désigner la prochaine itération de Nintendo. L'entreprise a une longue tradition de redéfinition des plateformes de jeu, depuis la DS à deux écrans jusqu'à la Wii contrôlée par mouvement, puis à la nature hybride de la Switch dont la Wii U était un embryon sans doute sorti trop tôt et surtout mal exploité. La nouvelle console, alimentée par le T239, pourrait continuer cette tendance à l'innovation, introduisant potentiellement de nouvelles façons d'interagir avec les jeux ou intégrant des fonctionnalités que nous n'avons pas encore imaginées. L'excitation réside non seulement dans les améliorations matérielles, mais aussi dans le potentiel d'un nouveau paradigme de jeu qui pourrait une fois de plus changer notre façon de jouer, de partager et de profiter des jeux. Un élément majeur de la philosophie de Nintendo, qui a toujours accordé beaucoup d'importance au software, qui pour Big N doit être soutenu par le hardware.Le processeur T239 représente un bond en avant significatif pour les capacités hardware de Nintendo, mais c'est la synergie avec la philosophie de conception de Nintendo qui déterminera le succès de sa prochaine console. S'il s'agira d'un successeur de la Switch ou de quelque chose de totalement nouveau reste à voir mais ce qui est certain, c'est que la combinaison de la technologie de pointe de Nvidia et de l'esprit innovant de Nintendo est prête à créer un nouveau chapitre dans le monde du jeu vidéo qu'on est pressé d'écrire avec vous à PN ! Alors que nous attendons plus de détails et surtout de premières informations officielles, les spéculations récentes servent à augmenter l'attente de toute une communauté autour de ce qui pourrait être le prochain grand bond technologique dans le jeu hybride mais surtout portable.A lire aussi : Un SOC custom révélé par NVidia par accident ! Alors que nous sommes au seuil d'une nouvelle ère dans le jeu hybride, la confluence du processeur T239 de Nvidia et de la philosophie de conception innovante de Nintendo annonce un avenir plein de potentiel. L'analyse technique fournie par Digital Foundry, associée au travail d'Eurogamer, nous a donné un cadre pour comprendre les capacités et les défis du matériel spéculé. Pourtant, c'est l'inconnu, la créativité inexploitée des développeurs et l'anticipation des joueurs du monde entier qui définissent vraiment l'excitation entourant la prochaine console Nintendo.Le T239, avec ses racines dans la technologie automobile et ses branches tendues vers les cieux du jeu, est plus qu'un simple chip ; c'est une promesse d'évolution. Il défie le statu quo, promettant de fournir une expérience de jeu à la fois portable et puissante, estompant les lignes entre le jeu sur console et portable. Alors que nous spéculons sur les fonctionnalités et la forme du prochain appareil, une chose reste claire : la synergie entre l'innovation matérielle et l'ingéniosité logicielle continuera d'être la force motrice derrière le prochain grand saut du jeu vidéo.La prochaine console de Nintendo, alimentée par le T239, n'est pas juste un nouveau produit. C'est une toile pour les prochains chefs-d'œuvre du jeu vidéo (oui, on s'emporte !), un portail vers des expériences encore à imaginer, et un témoignage de l'esprit d'innovation constant qui fait avancer toute l'industrie du jeu vidéo.Sources : Eurogamer Crédit Photos : Pixabay Remerciements : Hiro. de notre communauté Discord