Dossier

Les sorties Nintendo Switch de novembre 2023 Nouveau mois, nouvelles sorties. Retrouvez un petit catalogue des jeux prévus sur Nintendo Switch pour le mois de novembre 2023. Attention, Puissance Nintendo décline toute responsabilité concernant l'état de votre portefeuille ! Dossier

Maintenant que le très attendu Super Mario Wonder est disponible, il est temps de regarder les sorties de novembre 2023. Préparez vos attaques magiques, vos plus beaux déhanchés, votre sens du style, votre baguette magique ou votre œil tactique, car la Switch aura beaucoup de surprises à vous proposer ce mois-ci. On vous détaille tout dans ce dossier des sorties à venir sur Switch durant ce mois de novembre 2023 !

En novembre, c'est avant tout la réédition des aventure RPG de Mario qui occupera les esprits. Tout de fois, Il ne sera pas seul et il faudra compter sur Poudlard qui fait (enfin) son arrivée sur la console de Nintendo et Wario qui s'apprêtera à vous faire transpirer. Le catalogue de la Switch donnera également à certains joueurs et joueuses envie de se lancer dans la mode avec Fashion Dreamer, dans une grande aventure avec le remake de Star Ocean : The Second Story ou encore dans des combats stratégiques avec le retour de la saga Persona 5.

Il est plaisant de constater que la Nintendo Switch devient un incontournable aux yeux de studios pour réaliser leurs portages. Puissance Nintendo, c'est aussi un serveur Discord, un compte Twitter, Mastodon, Instagram et une chaine Twitch. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous ou sur nos différentes plateformes (plus on est de fous, plus on rit). Vous pouvez également suivre toutes ces sorties au gré des tests Nintendo Switch que nous proposons sur PN chaque jour !