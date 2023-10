Wario Ware: Move It secoue la Nintendo Switch avec sa vidéo de présentation

WarioWare: Move It! - Bande-annonce de présentation (Nintendo Switch) 25/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'énergie débordante de Wario est sur le point d'envahir nos salons avec la sortie imminente de Wario Ware: Move It sur Nintendo Switch ce 3 novembre. La bande-annonce de présentation nous donne un avant-goût de ce qui nous attend dans ce festival de mini-jeux comme toujours endiablés. Pour ceux qui sont prêts à bouger et à secouer, ce jeu est un rendez-vous à ne pas manquer !Voici la bande-annonce en question disponible sur la chaine YouTube de Nintendo France :La promesse de cette vidéo ? Un florilège de mini-jeux qui exigent de prendre des poses diverses et variées comme indiqué à l'écran, pour une expérience ludique aussi amusante qu'exercée pour battre tous les records. L'enchainement rapide des mini-jeux promet de tenir les joueurs en haleine tout au long de leur partie.Et ce n'est pas tout ! Vous pouvez inviter un ami pour partager la folie en coopération locale. Ensemble, affrontez des boss surprenants qui clôturent chaque partie avec leur lot de surprises.Wario Ware: Move It vous proposera d'accéder à des mondes supplémentaires au fur et à mesure de votre avancée, nous indique la vidéo. Préparez-vous à être éblouis par des niveaux comme "Mega jeu du muscle" qui sollicite chaque partie de votre corps, ou "Super difficile" qui accélère le rythme avec un enchainement frénétique de mini-jeux.Chaque niveau, arborant un thème unique, enrichit la palette déjà colorée de défis. Plus excitant encore, les niveaux supplémentaires peuvent être explorés à deux, certains étant spécialement conçus pour la coopération.Après avoir conquis quelques mini-jeux, le Musée vous ouvre ses portes, vous permettant de vous entraîner ou de défier des versions accélérées de vos jeux préférés.Les soirées entre amis seront enflammées avec le mode Fiesta, accueillant de 2 à 4 joueurs dans 5 scénarios époustouflants comme "Plateau galactique" ou "Les yeux de Méduse". L'exclusif "Qui c'est qui joue" crée des duos dynamiques pour une compétition amicale.Avec pas moins de 200 mini-jeux à découvrir, l'aventure promet d'être aussi variée qu'exaltante.Ne manquez pas le lancement de Wario Ware: Move It et préparez-vous à vous déhancher dans ce carnaval de mini-jeux sur Nintendo Switch dès ce 3 novembre !Source : Nintendo