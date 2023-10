Un grand classique des party-games arrive sur Nintendo Switch Online ce 26 octobre 2023

Mini-Jeux avec Mario Party 3 sur Nintendo Switch Online!

Nintendo continue d'enrichir la bibliothèque de sa plateforme Nintendo Switch Online, et cette semaine, c'est au tour de Mario Party 3 de rejoindre la liste.Ce jeu emblématique, initialement sorti sur Nintendo 64, fait son grand retour ce 26 2023. Avec l'ajout de ce titre, les abonnés du Pack Additionnel de Nintendo Switch Online pourront revisiter ce classique parmi les classiques qui avait été annoncé par Nintendo lors du Nintendo Direct du 19 septembre 2022 Mario Party 3 est reconnu pour l'introduction de personnages emblématiques tels que Waluigi et Daisy, enrichissant ainsi l'univers Mario. En outre, c'est le premier de la série à proposer un mode Histoire, offrant ainsi une dimension narrative à l'expérience de jeu. Ce titre propose six plateaux de jeu diversifiés et plus de 70 mini-jeux de fou qui garantissent des heures de fun !L'une des caractéristiques marquantes de Mario Party 3 est la variété des modes de jeu. Outre le mode Histoire, les joueurs peuvent s'affronter dans des batailles en tête-à-tête dans le mode Duel, ou se lancer dans des compétitions effrénées dans le mode Battle Royale, typique de la série Mario Party.Les nouvelles générations de joueurs et les vétérans de la série trouveront dans Mario Party 3 une expérience nostalgique mêlée à la modernité apportée par la Nintendo Switch. Ce retour dans le passé est d'autant plus appréciable avec les fonctionnalités en ligne offertes par Nintendo Switch Online, permettant des parties endiablées avec des amis, où qu'ils soient.Les détails sur le gameplay, les mini-jeux et les personnages peuvent être explorés plus avant sur la plateforme Nintendo Switch Online, offrant ainsi aux joueurs une ressource précieuse pour maximiser leur plaisir de jeu.Pour profiter de Mario Party 3, il vous faudra être abonné au Pack Additionnel de Nintendo Switch Online. La découverte ou la redécouverte de ce titre promet des moments mémorables, rendez-vous ce 26 octobre 2023 sur la console virtuelle N64 de NSO+.