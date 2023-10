Sakurai : "Spider-Man 2 et Super Mario Bros. Wonder sont des chefs-d'œuvre"

昨晩『スパイダーマン2』と『スーパーマリオブラザーズワンダー』の2本をクリアしました。

J'ai terminé "Spider-Man 2" et "Super Mario Bros. Wonder" hier soir.C'est un problème lorsque les dates de sortie des grands titres se chevauchent... ! Cela dit, je pense que ce sont deux chefs-d’œuvre, que je recommande à tout le monde. Ces jeux sont incroyables et je remercie leurs créateurs pour leur travail.

Si il peut se passer plusieurs semaines sans aucune sortie majeure, il arrive également que deux gros blockbusters débarquent le même jour en boutiques. C'était le cas la semaine dernière avec la sortie simultanée de Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch et de Spider-Man 2 sur PlayStation 5.Les nouvelles aventures de Mario et de Peter Parker n'ont pas grand chose en commun (si ce n'est une goût prononcé pour le rouge et bleu) mais elles peuvent attirer un public de passionnés. C'est le cas de Masahiro Sakurai !Le papa de Kirby et le créateur de la saga Super Smash Bros. a tweeté aujourd'hui son amour pour les deux jeux, qu'il a même déjà terminés !En français, cela donne :Spider-Man 2 et Super Mario Bros. Wonder sont deux chefs-d'œuvre, rien que ça ! Un joli compliment de la part de Sakurai qui est tout de même à deux doigts de se plaindre des sorties communes alors qu'il a réussi à terminé ces deux gros jeux en quelques jours seulement ! La vie n'est pas facile pour ce grand monsieur !