Annapurna Interactive dévoile une collection édition limitée pour la Nintendo Switch

Annapurna Interactive : Une collection inédite pour la Nintendo Switch

Plus qu'une simple collection de jeux

Les jeux inclus dans cette édition limitée

Donut County

Gorogoa

Hindsight

I Am Dead

If Found...

Kentucky Route Zero: TV Edition

Neon White

Sayonara Wild Hearts

Solar Ash

The Artful Escape

The Pathless

What Remains of Edith Finch

iam8bit Exclusif - Édition limitée à 2500 exemplaires

La cartouche avec les 12 jeux pré-cités

Avant-propos du fondateur d'Annapurna Interactive, Nathan Gary

Déclarations exclusives des visionnaires créatifs de chaque jeu

Housse de transport Annapurna pour la Switch

Housse de transport Annapurna pour la Switch Jaquette spéciale Annapurna Interactive personnalisée - disponible en exclusivité avec cette collection

Depuis le lancement de "What Remains of Edith Finch" en 2017, Annapurna Interactive a su, jeu après jeu, mettre en avant des expériences visionnaires portées par leurs créateurs.Chaque titre est unique en son genre, mais lorsqu'on les regarde dans leur ensemble, la qualité de curation et le pedigree de production d'Annapurna sont indéniables. C'est cette excellence que iam8bit a souhaité célébrer en s'associant à Annapurna pour produire cette anthologie unique.Voilà en substance ce que nous explique le communiqué annonçant l'arrivée de ce pack unique qui sera disponible à la réservation ce 26 octobre 2023.La "Annapurna Interactive Deluxe Limited Edition Collection" est une première en son genre. Elle regroupe 12 jeux sur une seule cartouche Switch. Insérez-la et découvrez chaque titre, dont 4 jeux jamais sortis en version physique, directement sur votre console.Au-delà des jeux, cette collection offre une expérience premium. Elle comprend une préface de Nathan Gary, fondateur d'Annapurna Interactive, ainsi qu'un livret d'art avec des déclarations exclusives des visionnaires créatifs derrière chaque jeu.En reconnaissant l'histoire partagée entre Annapurna Interactive et la Nintendo Switch, un étui de console et de cartouche exclusif et luxueux a été ajouté à cette collection. Un véritable atout pour transporter votre console avec style et sécurité.Cette collection est une célébration de la nature éclectique et innovante de chacun des douze titres inclus. Voici la liste des jeux présents dans ce pack :Voici le contenu de l'édition limitée à 2500 exemplaires de ce jeu :Ne manquez pas cette édition limitée qui promet d'être aussi premium que possible en vous rendant si vous souhaitez acquérir ce produit sur le site Iam8bit dès ce 26 octobre 2023.