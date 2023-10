Nintendo révise les conditions d'organisation d'un tournoi utilisant ses jeux vidéo

Définition d'un tournoi communautaire

Nintendo a établi des directives précises pour les organisateurs souhaitant organiser des tournois communautaires à petite échelle et non lucratifs impliquant des jeux dont Nintendo détient les droits d'auteur.Il doit être à petite échelle et non destiné à réaliser un profit commercial. Par "petite échelle", comprenez un nombre maximum de 200 participants.En termes de recettes, le prix du ticket d'entrée ne doit pas excéder 20€.Les tournois ne doivent pas être affiliés à Nintendo et ne doivent pas utiliser les marques ou la propriété intellectuelle de Nintendo, sauf autorisation par ces directives. Un même organisateur ne pourra pas offrir plus de 10.000 € de prix par période de 12 mois.Les organisateurs peuvent montrer des séquences de gameplay lors de tournois en personne pour les jeux officiellement lancés par Nintendo.Les captures d'écran et les séquences des jeux peuvent être utilisées pour les matériaux promotionnels du tournoi.Les tournois communautaires et les jeux Nintendo ne peuvent pas être utilisés pour faire de la publicité ou promouvoir une entité, des produits ou des services. Les publicités tierces ne doivent pas apparaître dans les vidéos ou images partagées.Nintendo n'est pas responsable des problèmes pouvant survenir entre les organisateurs, participants, spectateurs ou tiers concernant l'organisation du tournoi.Précisons enfin que Nintendo peut mettre à jour ces directives de temps en temps. Il est donc recommandé de consulter régulièrement les dernières directives avant d'annoncer et d'organiser un tournoi, et quoi qu'il en soit de les lire complètement avant de vous lancer dans l'aventure d'une telle organisation.Source : Nintendo (en anglais) via Eurogamer