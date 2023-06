[Ubisoft Forward] Just Dance 2024 Edition arrive cet automne sur Switch

Just Dance 2024 Edition - Announcement Trailer | Ubisoft Forward 06/12/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Just Dance 2024 Edition - Sail by AWOLNATION 06/12/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Que serait une conférence estivale d'Ubisoft sans l'annonce d'un nouveau Just Dance ? Une fois de plus, le nouveau volet de la saga de jeux musicaux Just Dance a été annoncé lors de l'Ubisoft Forward diffusé en fin de journée.Just Dance 2024 Edition ne surprendra personne mais il ne demeure pas moins très attendu par une fanbase toujours au rendez-vous. Au programme cette année 40 nouvelles chansons parmi lesquelles Flowers de Miley Cyrus mais aussi des tubes de Blackpink et de Whitney Houston.Découvrez ci-dessous la bande-annonce du jeu :Et ci-dessous l'extrait d'une des chansons du jeu, Sail par Awolnation :Rendez-vous le 24 octobre pour découvrir Just Dance 2024 Edition sur Nintendo Switch.