Doug Bowser : l'avenir de la Switch, Super Mario Bros. Wonder, la relation avec Microsoft et plus encore

Doug Bowser, le CEO de Nintendo of America, a accordé une interview au média américain Inverse, évoquant le cycle de vie de la Switch, la sortie de Super Mario Bros Wonder, l'empreinte de Big N dans la culture mondiale et la relation entre Nintendo et Microsoft.Le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a répondu à plusieurs questions au site américain Inverse, revenant sur plusieurs sujets parfois sérieux comme la relation entre Microsoft et Nintendo, et des sujets plus classiques comme les raisons du succès de la Switch.La Nintendo Switch, six ans et demie après son lancement, continue de séduire les joueurs du monde entier avec un catalogue solide de sorties dont Super Mario Bros Wonder n'est que le dernier maillon. Doug Bowser attribue ce succès durable à la qualité et à la régularité des jeux proposés sur la console. Bien que des rumeurs circulent sur un éventuel successeur de la Switch, mais Doug Bowser reste discret et souligne l'importance du compte Nintendo pour faciliter la transition entre les consoles. On comprendra par là que le compte Nintendo est fait pour rester !A l'occasion de la sortie vendredi dernier de Super Mario Bros. Wonder, Doug Bowser a partagé sa vision sur le développement des jeux chez Nintendo. Il a insisté sur le fait que les équipes de développement ne sont pas soumises à des contraintes de délais, ce qui leur permet de privilégier la qualité et la créativité.Interrogé sur la possibilité de voir d'autres franchises emblématiques de Nintendo revenir à leurs racines, comme c'est le cas avec Super Mario Bros. Wonder et Metroid Dread, Bowser affirme que les équipes de développement ont toute liberté pour décider de la direction à prendre d'une franchise à l'autre, d'un jeu à l'autre.En ce qui concerne la préservation du patrimoine de Nintendo, Bowser évoque l'ouverture prochaine d'un musée dédié à la marque au Japon . Il rappelle également que Nintendo se considère davantage comme une entreprise de divertissement que comme une simple société de jeux vidéo. Les initiatives telles que le parc d'attractions Super Nintendo World, le film Super Mario Bros. ou encore l'événement Nintendo Live témoignent de cette volonté de toucher un public plus large.Sur la question des acquisitions dans l'industrie du jeu vidéo, Bowser souligne la relation étroite entre Nintendo et Microsoft, rappelant des collaborations telles que l'intégration de Banjo Kazooie dans Super Smash Bros. Ultimate. Il observe également que, malgré les nombreuses acquisitions, de nouveaux studios voient le jour chaque année, garantissant une diversité et une créativité constantes dans l'industrie.Enfin, concernant la durée de vie exceptionnelle de la Switch, Bowser estime que la diversité des styles artistiques proposés par Nintendo est un atout majeur. Il insiste sur le fait que l'expérience de jeu est plus importante que la puissance brute d'une console. Quant aux rumeurs d'une nouvelle console présentée en secret lors de la Gamescom, Bowser ne confirme et n'infirme rien.C'est le genre d'interview qui enfonce un peu les portes ouvertes, mais les apparitions de Doug Bowser ont été plutôt rares ces derniers temps et son ressenti sur l'actualité du secteur est toujours intéressante : Microsoft et Nintendo ont sans doute intérêt à assurer un semblant de bonne entente face à un Sony toujours très puissant.Source : Inverse