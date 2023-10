Des icônes Super Mario Bros. Wonder pour les abonnés au Nintendo Switch Online

Depuis vendredi dernier, les joueurs de Nintendo Switch peuvent profiter des dernières aventures de Mario et ses amis. Dans Super Mario Bros. Wonder, Mario peut changer son apparence et celle des niveaux pour émerveiller les joueurs.Pour fêter cette sortie, des éléments d'icônes sont disponibles au niveau de l'application Nintendo Switch Online de la console :La première vague restera disponible pendant une semaine et d'autres devront suivre par la suite. Nous ne savons pas encore combien d'éléments sont prévus au total.Super Mario Bros. Wonder est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez lire notre test complet du jeu ici