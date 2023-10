[Détente] Super Mario à travers le monde... vu par l'intelligence artificielle

Mario est un plombier d'origine italienne. Ca, c'est ce que nous savions tous. Mais à quoi ressemblerait Mario s'il venait d'autres pays ? C'est la question que s'est posée Sane, l'auteur de la newsletter des CMO UpMynt , et ancien éminent membre de la PN Team au tout début des années 2000. Voilà qui ne nous rajeunit pas !Sane a demandé à Dall-e, une IA spécialisée dans la conception d'images sur la base de prompts textuels, de nous donner des représentations de notre plombier préféré dans différents pays. Le résultat est aussi étonnant que, dans le fond, réussi, pour un visuel créé automatiquement par une intelligence artificielle !Vous pouvez retrouver toutes les créations sur le compte Instagram d'Upmynt , mais comme on est sympa on vous propose aussi de les retrouver ci-dessous.Super Mario à la mode américaine :Super Mario à la mode brésilienne :Super Mario à la mode chinoise :Super Mario à la mode germanique :Super Mario à la mode égyptienne :Super Mario à la mode londonienne :Super Mario à la mode française (il ne lui manque que la baguette !) :Super Mario à la mode italienne :Super Mario à la mode japonaise :Super Mario à la mode russe :Ces images sont aussi divertissantes qu'étonnantes, l'IA ne nous semble qu'à ses débuts et déjà nous permet de générer en quelques secondes des visuels d'une qualité remarquable.Source : Upmynt via Sane