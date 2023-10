Bande-annonce de lancement de Super Mario Bros Wonder

Super Mario Bros. Wonder - Maintenant disponible ! 20/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Super Mario Bros Wonder est disponible, et à l'occasion de la sortie de ce titre très attendu des fans de jeux de plate-forme, Nintendo a mis en ligne sa traditionnelle bande-annonce de lancement :Cette bande-annonce ne dure pas très longtemps, mais se compose de suffisamment de petits clips de différentes parties du jeu pour que certains parmi vous crient au scandale, au spoil infâme !En effet, parmi les clips, on retrouve certes les transformations de nos personnages en éléphant, en foreuse ou en lanceur de bulles, mais aussi certaines des conséquences des Fleurs Prodiges, qui ne manqueront pas de vous surprendre de niveau en niveau.La vidéo nous montre aussi quelques séquences du mode multijoueur en local : rappelons qu'en ligne, seules des ombres d'autres joueurs du jeu vous seront proposées, il ne sera pas possible de jouer avec un ami situé loin de vous.A lire aussi : notre test de Super Mario Bros Wonder Super Mario Bros Wonder, disponible ce 20 octobre 2023 sur Switch, devrait rapidement simposer comme le hit incontournable de cette fin d'année sur la console de Nintendo. Avez-vous déjà acheté votre exemplaire ? N'hésitez pas à nous en parler en commentaire ci-dessous !