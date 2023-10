Plus de 100 000 ans de sommeil accumulé dans Pokémon Sleep

Annoncé il y a de nombreuses années, Pokémon Sleep aura été très attendu puisqu'il n'est sorti que cet été. Depuis, le jeu se fait discret malgré quelques évènements de temps à autres.Aujourd'hui, The Pokémon Company a dévoilé que le jeu avait tout de même attiré pas mal de joueurs à travers le monde avec notamment un nombre, celui du nombre d'heures de sommeil enregistrées dans Pokémon Sleep.910 millions d'heures, soit un peu plus de 105 000 années, ont été enregistrées par les joueurs de Pokémon Sleep. Un nombre important pour une application disponible depuis uniquement 3 mois. Une dizaine de millions de joueurs auraient téléchargé l'application.Du 30 octobre au 6 novembre, un évènement Halloween aura lieu dans Pokémon Sleep. A cette occasion, les joueurs pourront rencontrer un Pikachu au chapeau festif mais aussi des Pokémon de types Spectre. Le nombre de bonbons sera également doublé !Pokémon Sleep est disponible gratuitement sur l'App Store et le Google Play.