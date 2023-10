Super Mario Bros. Wonder : une peluche Mario éléphant annoncée au Japon

Ce vendredi débarque Super Mario Bros; Wonder : Mario est de retour dans une nouvelle aventure en 2D dans un jeu plein de surprises où le plombier et ses amis vont changer de formes et d'apparence pour progresser dans les dizaines de niveaux présents.L'une des nouvelles formes est de Mario est celle d'un éléphant. Un nouveau personnage bien trop mignon pour ne pas avoir le droit à ses propres produits dérivés.Cela n'aura pas tardé et une peluche du Mario éléphant a été annoncée aujourd'hui. D'une taille de 26 cm, la peluche permettra aux plus jeunes (et fans) de dormir aux côtés de ce Mario éléphant.La peluche est attendue pour le début de l'année prochaine au Japon. Aucune information n'est pour le moment disponible concernant une disponibilité en Europe.