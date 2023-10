Arte sera présent à la Paris Games Week

C'est par le biais d'un communiqué de presse que nous avons été informés de la présence d'Arte sur le salon de la Paris Games Week, non pas en tant que chaine de télévision mais en tant qu'éditeur de jeux vidéo indépendant. Et oui, cela en surprendra certains mais Arte est présent dans ce domaine depuis 10 ans et nous avons déjà eu l'occasion de tester certains de leurs jeux. Voyons ce qu'il nous réservent !

L'éditeur sera installé dans le stand "Made In France" trouvable dans le Hall 1 et nous proposera de découvrir ou redécouvrir ses meilleurs jeux ainsi que ses dernières créations notamment :