Goodbye World s’offre une version physique pour le 26 mai 2023

GOODBYE WORLD est un jeu d'aventure à forte composante narrative, dans lequel on suivra l'histoire de deux créatrices de jeux faisant face aux dures réalités du monde professionnel. Le jeu propose une historie qui se concentre sur le parcours de combattant des créateurs de jeux indépendants. Peu de mise en lumière au niveau de la presse, leur travail atteint rarement les joueurs et ils ne sont pas en mesure de mener une vie aisée. La programmeuse Kanii et la graphiste Kumade sont 2 amies qui se sont rencontrées à l’université. Depuis l’obtention de leur diplôme, elles créent ensemble des jeux vidéo indépendants. Mais jusqu’à présent, le succès n’a pas été au rendez-vous et elles doivent jongler avec divers petits boulot pour joindre les deux bouts…

Kanii est renvoyée plusieurs fois de son emploi à temps partiel et le directeur le traite même d'inadapté social. Son cœur est brisée et sa vie quotidienne, qui consiste à fabriquer des jeux, est devenue une routine sans rêve.



Nous n’avons pas eu l’occasion de jouer à ce titre mais on apprécie l’ambiance. N’hésitez pas à nous partager votre avis si vous avez eu l’occasion d’y jouer. Goodbye World est disponible depuis le 17 novembre 2022 sur l'eShop. Cette ressortie physique lui permettra peut-être de se faire un peu plus de lumière. Texte uniquement en anglais, japonais et chinois.



GOODBYE WORLD [Indie World 2022.11.10] 22/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Outre l’histoire centrée sur la vie de nos deux personnages, découpée en 13 chapitres, et tout en pixel-art travaillé, le jeu lui-même comprend un jeu dans le jeu appelé « BLOCKS ». Ce dernier vous propose 12 étapes d’un jeu de plateforme et de réflexion et se joue sur une console portable rappelant le Game Boy.. De mignons personnages ressemblant à des animaux cassent et empilent des « blocs » avec des éléments rétro reflétés dans les commandes et la musique. Au fur et à mesure que l’histoire principale progresse, le joueur découvre les secrets de « BLOCKS ».