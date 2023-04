Une OST Super Mario Bros Le Film à ne pas manquer !

A vous de choisir selon votre goût et vos finances, mais la bande-son du dernier film Super Mario Bros. Movie est disponible au choix en version double vinyle 33T ou double CD. Iam8bit est aux commandes de cette édition superlative.











La version double CD est plus classique mais reprendra également le visuel de l’affiche, très réussie. EAN : CD : 0850047432193. Il sera expédié durant le 3e trimestre 2023 contre 19,99 $. Il peut également être commandé en France pour 19,99 € auprès de la Fnac Micromania et Cultura

Enfin, une version sur cassette audio sera également commercialisée pour 19,99 $, si vous possédez encore le matériel pour l’écouter ainsi. Ce ne sera pas la même dynamique que les autres versions mais on cultive pleinement le doux parfum rétro.

Voici le commentaire de l’éditeur iam8bit

Les plombiers préférés de tous arrivent dans leur tout premier film d’animation, The Super Mario Bros. Movie, et apportent avec eux tout ce qu’on pouvait en attendre. C’est un moment important pour une franchise et une bande-son légendaire, qui rend hommage à l’histoire des Mario Brothers. Le compositeur Brian Tyler a tenu ses promesses, en s’inspirant des thèmes emblématiques et immédiatement reconnaissables de Koji Kondo. La bande originale du Super Mario Bros. Movie est une véritable épopée, avec des thèmes orchestraux grandioses.

iam8bit est tellement, tellement, indescriptiblement excité de s’associer à nos amis de Nintendo, d’Illumination et d’Universal Pictures pour créer cette musique de la bande originale du film, en vinyle et CD pour votre collection.

Elle est présentée en couleurs vert et rouge pour la version vinyle, dans un magnifique emballage avec une pléthore d’œuvres d’art incroyables provenant de l’équipe d’Illumination. Ne manquez pas votre chance de ramener chez vous une pièce emblématique de l’histoire de l’animation musicale !





On ne se lasse pas d'écouter le titre "Peaches" interprétée par l'acteur Jack Black. La musique est entrée dans le Top 100 d'iTunes. Vous pouvez la réécouter soit avec l'acteur bien visible ou avec la version contenant les images du film. Une chanson non seulement appréciée par la critique mais qui pourrait également lui valoir une nomination aux Oscars. Selon Variety, Universal a indiqué que la chanson serait "éligible à la candidature" pour la Meilleure Chanson Originale aux Oscars, bien qu'il ne soit pas certain qu'elle soit réellement nominée.





A noter que Jack Black n'a figuré qu'une seule fois au palmarès Hot 100 du Billboard. C'était en 2006, lorsque Tenacious D a sorti The Pick of Destiny, qui a atteint la 78e place du classement. Cependant, il est maintenant de retour sur la liste. En effet, la chanson Peaches du film Super Mario Bros. est désormais un succès certifié, puisqu'elle a atteint la 83e place du classement Hot 100.

.@jackblack's "Peaches," from @supermariomovie, debuts at No. 83 on this week's #Hot100.



It's his first career solo song to appear on the chart.



He previously charted with "The Pick of Destiny" in 2006 as a member of @tenaciousd (No. 78 peak). — billboard charts (@billboardcharts) April 17, 2023 Jack Black - Peaches (Directed by Cole Bennett) The Super Mario Bros. Movie 22/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bowser - Peaches (Official Music Video) | The Super Mario Bros. Movie 22/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voici le contenu de l'ensemble des pistes :

Bonus Level





source : iam8bit



Si vous avez besoin des références pour dénicher ce produit auprès de votre boutique préférée, les voici : EAN : Vinyle : 0850047432179.Press StartKing of the KoopasPlumbin’ Ain’t EasyIt’s a Dog Eat Plumber WorldSaving BrooklynThe Warp PipeA Strange New WorldThe DarklandsWelcome To The Mushroom KingdomPeaches2 Player GameThe Mushroom CouncilThe Plumber and the PeachPlatforming PrincessWorld 1-1The Adventure BeginsLost and CrownedImprisonedCourting the KongsSuper Marios Bros. OpusDrivin’ Me BananasRumble in the JungleKarts!Practice Makes PerfectBuckle UpRainbow Road RageBlue ShelledLevel CompleteAn Indecent ProposalThe Belly of the BeastFighting Tooth and VeilTactical TanookiGrapple in the Big AppleSuperstarsThe Super Mario Brothers