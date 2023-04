Killer Frequency : gardez la fréquence pour combattre un tueur en série

Bienvenue dans la station Radio KFAM de Gallows Creek, fréquence 189.16, au centre-ouest des États-Unis. Nous sommes en 1987 et vous êtes Forrest Nash, travaillant comme animateur pour cette radio, gérant en direct votre émission nocturne et recevant régulièrement des appels des personnes qui vous écoutent. Il faut dire que la vie sur place n’est pas facile et que le chef de la police est mort. Les auditeurs semblent donc se tourner vers vous pour interpeller lorsqu’il y a un problème. Vous êtes pourtant relativement fraichement arrivé dans cette ville, après avoir voulu faire un break suite à un passé douloureux. Il est minuit, Halloween approche, et un de vos auditeurs vous contacte pour faire part d’une découverte effroyable qui vous vous emmener à subir une nuit particulièrement stressante.



Très vite, vous plongez dans l’horreur, constatant que vos interlocuteurs téléphoniques sont les cibles d’un mystérieux tueur. Ambiance Scream assumée, vous allez devoir résoudre des énigmes pour les protéger d’une mort plus ou moins violente. Mais arriverez-vous à sauver l’ensemble des habitants de Gallows Creek des actions de ce détraqué ?



Killer Frequency va vous demander de prendre des décisions en temps réel en utilisant des dialogues ramifiés pour interagir avec une variété de personnalités excentriques, dont des victimes potentielles et d’éventuels suspects. Explorez votre environnement, rassemblez des indices, prenez des décisions, résolvez des énigmes et essayez d’aider chacun de vos interlocuteurs à survivre à la nuit.

Les développeurs ont travaillé l’ambiance générale du titre rappelant les slashers d’autrefois. La bande-son est très typée années 80 (entre classiques du rock et synthwave), le casting vocal renforce l’immersion dans la nuit d’horreur car toute l’histoire est entièrement doublée. Vous allez interagir avec des dizaines d’objets qui rappelleront des souvenirs aux plus anciens, entre magnétocassettes fonctionnels et un tourne-disque.



Killer Frequency sera disponible à compter du 1er juin 2023 sur votre eShop pour 24,99 €. textes en français. Il nécessitera 2229 Mo pour l'installer. Une version physique sera également disponible pour 39,99 €, on peut la précommander sur Amazon et Micromania