La boutique Nintendo à New-York retravaille son étage

Nintendo NY Remodeling: What is the Store Working On? 23/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si l'Europe n'a pas encore la chance d'avoir sa propre boutique Nintendo, le Japon et les Etats-Unis sont bien desservis en terme de boutiques avec chacune leur temple dédié à la marque.Le Nintendo World Store, désormais renommé Nintendo NY, situé à New-York, est la boutique la plus iconique puisqu'elle est longtemps restée la seule boutique dédiée à Nintendo dans le monde.En 2018, nous avions pu aller y faire un tour et mettre la main sur quelques objets dérivés exclusifs. Aujourd'hui, la boutique est en travaux pour retravailler son étage :Difficile dans l'immédiat de savoir ce qu'il se cache derrière ces grandes bâches mais il est probable que Nintendo soit en train d'aménager un nouvelle espace, peut être dédié à The Legend of Zelda: Tears of Kingdom qui sort dans moins d'un mois et qui semble être la plus grosse sortie de la Nintendo Switch en 2023.Les travaux ne devraient pas durer trop longtemps et la boutique devrait retrouver son grand espace à l'étage d'ici quelques jours.