Pokémon GO : la Fête des lumières aura lieu en novembre

A peine un évènement se termine t-il qu'un nouveau commence dans Pokémon GO ! Aujourd'hui, Niantic a annoncé le prochain évènement qui aura lieu du 7 au 12 novembre dans le jeu.Il s'agit de la Fête des Lumières, une occasion de découvrir un nouveau Pokémon dans le jeu mobile !Au programme donc, l'arrivée du Pokémon Tétampoule, Pokémon Elektrik de la 9e génération. Son évolution Ampibidou sera également disponible.Pour la première fois, le Pokémon Spododo sera désormais disponible en version chromatique, avec un boost dans les Œufs Pokémon le temps de l'évènement. Les deux Pokémon seront également disponibles dans les études de terrain.Des bonus de poussières d'étoiles et de bonbons d'éclosion seront de la partie. A cela s'ajoute une journée des Raids le 11 novembre, idéale pour ceux ayant du mal à terminer leur étude d'obtention de la Master Ball !Pokémon GO est disponible gratuitement sur l'App Store et le Google Play.