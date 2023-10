Super Mario Bros Wonder serait le jeu Mario s'étant vendu le plus vite en Europe

Wowie zowie! In its first three days on sale, #SuperMarioBrosWonder has become the fastest-selling Super Mario game ever in Europe. A huge thanks to everyone who helped make this a wonderful launch.

Nintendo of Europe (@NintendoEurope) October 26, 2023

Wowie zowie ! Au cours de ses trois premiers jours de commercialisation, #SuperMarioBrosWonder est devenu le jeu Super Mario qui s'est vendu le plus rapidement en Europe. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce magnifique lancement.

Nintendo of Europe (@NintendoEurope) October 26, 2023

Disponible depuis vendredi 20 octobre, Super Mario Bros. Wonder a hérité dans nos colonnes d'un splendide 20/20. Et les joueurs sont nombreux à craquer pour ce nouveau titre puisqu'en Europe, Mario Wonder est le jeu Mario qui s'est vendu le plus vite de l'Histoire.Nintendo ne précisait pas dans son message combien d'exemplaires du jeux ont été vendus. On se rappelle que Big N avait rapidement indiqué que Tears of the Kingdom avait franchi la barre des 10 millions d'exemplaires, il nous faudra donc patienter jusqu'à la publication d'informations financières pour avoir une idée un peu plus précise de ce que cela peut représenter.Voici le message tel qu'il était avant d'être supprimé, sur le compte Twitter de Nintendo UK :Ce message se traduira ainsi :Nintendo peut toutefois se féliciter d'avoir su convaincre un grand nombre de joueurs de craquer dès la semaine de lancement pour son nouveau platformer 2D, avec une campagne marketing qu'il était agréable de suivre ces dernières semaines. Noël devrait permettre au jeu de faire encore mieux, et c'est peut-être ce qui a freiné certains joueurs en cette fenêtre de lancement, puisque par exemple au Royaume-Uni le jeu démarre un peu moins fort que Mario Odyssey ou 3D All-Stars.Au niveau européen, Super Mario Bros. Wonder réalise donc une performance meilleure que Super Mario Odyssey, un autre jeu Mario extraordinaire sur lequel vous pouvez consacrer vos longues soirées d'automne si ce n'est déjà fait, même si le jeu est sorti en... 2017 !On se posera maintenant la question de savoir pourquoi Nintendo a supprimé ses tweets. Peut-être un recul justement pour apporter des données précises pour saluer la performance ! Pour se remonter le moral, pourquoi ne pas aller lire notre test de Super Mario Bros Wonder , maintenant disponible sur Switch ?Source : Twitter via Eurogamer et NintendoLife