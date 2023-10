Nintendo Switch Online enrichit sa bibliothèque NES & Game Boy avec 3 nouveaux jeux

NES, Game Boy - October 2023 Game Updates - Nintendo Switch Online 31/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo Switch Online élargit son horizon rétro avec l’ajout de trois titres classiques dans sa collection NES et Game Boy, ravivant les flammes de la nostalgie pour les gamers de longue date et offrant aux nouveaux venus une chance unique de découvrir ces jeux parus sur consoles il y a parfois près de 30 ans !Le premier à rejoindre le rang est Devil World, sorti en 1984 et créé par la légendaire équipe de Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka et Koji Kondo. Disponible pour la première fois en Occident, ce jeu propose un défi de taille avec ses labyrinthes perfides et ses pièges diaboliques. Comme si cela ne suffisait pas, le diable commande le déplacement de l'ensemble du labyrinthe, poussant les joueurs à la plus grande vigilance​.Ensuite, le jeu The Mysterious Murasame Castle fait son entrée. Originellement sorti en 1986 et jamais localisé en dehors du Japon jusqu'à son apparition sur la console virtuelle 3DS, ce titre NES met en scène Takamaru, un jeune apprenti samouraï qui doit utiliser son épée et ses shurikens pour se frayer un chemin à travers des hordes d'ennemis et dévoiler la source du mal qui sévit​3​​.Et pour terminer, Castlevania Legends, qui a vu le jour sur Game Boy en 1998, vous invite à prendre les armes en tant que Sonia Belmont pour affronter Dracula dans une aventure pas comme les autres. Ce jeu n'est pas seulement un jeu essentiel de la série Castlevania, mais il pose aussi les jalons de la mythologie de la chasse aux vampires de Belmont, en se situant chronologiquement avant le tout premier Castlevania​.Ces trois jeux, disponibles aujourd'hui pour les membres du service de jeu en ligne Nintendo Switch Online, enrichissent une bibliothèque déjà plutôt complète, offrant encore plus de contenu pour les amateurs de jeux vidéo rétro. Et puis un jeu Castlevania le jour d'Halloween, voilà qui ne pouvait pas mieux tomber !