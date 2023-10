Plongez dans l'univers de Super Mario Bros Wonder avec le PNCAST n°171

Podcast spécial Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch (#171) 31/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le PNCAST, votre podcast dédié à l'univers Nintendo, revient en force avec son 171e numéro, cette fois-ci entièrement consacré à la dernière sensation vidéoludique disponible sur Nintendo Switch : Super Mario Bros Wonder. Durant une heure de discussion passionnée, Xavier, Guiome et Miing partagent avec vous l'actualité Nintendo du moment avant de se pencher sur leur expérience personnelle avec ce nouveau titre fort de la console.Dans la première partie, l'équipe parcourt les dernières infos liées à l'actualité Nintendo, vous tenant ainsi informés des derniers développements au sein de l'écosystème Nintendo. Puis, dans une seconde partie dédiée à Super Mario Bros Wonder, l'équipe débat, analyse et offre son avis sur le jeu qui fait actuellement sensation dans les tops des ventes !Vous pouvez écouter le PNCAST spécial Super Mario Bros Wonder sur Spotify ici :Ce PNCAST n°171 est l'occasion parfaite pour approfondir votre connaissance de Super Mario Bros Wonder et de partager un moment d'échange avec l'équipe du podcast. Que vous ayez déjà parcouru le jeu ou que vous soyez simplement curieux d'en savoir plus, ce podcast est pour vous, et garanti sans spoiler, comme toujours !N'attendez plus et plongez au cœur du sujet avec le PNCAST n°171 - disponible dès maintenant pour une session d'écoute qui promet d'être aussi informative qu'enrichissante... et passionnante, bien entendu.Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Apple Podcasts - Sur le site Google Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Sur radio.fr - Sur Radioline.co - Sur Podtail.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !Merci à Guiome et Miing pour leur participation à ce 171e numéro.