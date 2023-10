Un million de Zelda: Tears of the Kingdom vendus en France, près de 8 millions de Switch : de nouveaux chiffres qui donnent le tournis !

Alors que le plus grand salon français dédié aux jeux vidéo s'apprête à ouvrir ses portes dès demain, Le Figaro s'intéresse au secteur du jeu vidéo et aux belles perspectives qui sont les siennes en cette fin 2023. Et quand on s'appelle Nintendo, les choses semblent aller plutôt bien en ce moment.Ainsi, on apprend dans l'article que la saga de The Legend of Zelda continue de captiver les joueurs français : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a franchi le cap impressionnant d'un million de ventes physiques en France. Ce jalon témoignage de l'intérêt maintenu des joueurs français pour la franchise. Les files d'attente pour récupérer le jeu à sa sortie étaient déjà un bon indicateur de la popularité du jeu dans notre contrée.Par ailleurs, Nintendo a indiqué au Figaro que l'on s'approche doucement des 8 millions d'unités de Switch vendues en France. Le succès de "Tears of the Kingdom" contribue sans doute à cet élan, promettant une fin d'année record pour l'industrie du jeu vidéo en général et pour Nintendo en particulier alors que vient de sortir un autre excellent jeu de l'éditeur, Super Mario Bros Wonder Bref, tous les feux sont au vert pour que Nintendo passe, cette année encore, un joyeux Noël. Tears of the Kingdom sera-t-il sous le sapin ? Aviez-vous déjà craqué pour le titre ? Pour savoir quels jeux ajouter à votre catalogue, ne manquez pas de suivre nos guides mensuels des sorties du mois, on nous dit dans l'oreillette que le dossier des sorties de novembre devraient arriver d'ici peu sur PN !Source : Le Figaro (article complet sur abonnement) via Perfectly Nintendo