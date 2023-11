Des bonus avec la vague 6 du DLC Mario Kart 8 Deluxe : Costumes Mii et juke-box musical à découvrir

Mario Kart 8 Deluxe s'apprête à accueillir sa toute dernière vague de contenu avec 8 nouvelles courses, dont la date de sortie a été dévoilée aujourd'hui Mais Nintendo ne s'en tient pas à cette addition, et on nous confirme cet après-midi l'ajout de nouveaux costumes Mii et d'un lecteur audio nouveau dans le jeu. Nintendo a en effet annoncé l'ajout de 16 costumes Mii au total, venant étoffer la garde-robe des avatars des joueurs dans le cadre du Pass de Circuits additionnels du jeu. En prime, les détenteurs d'un amiibo Daisy pourront débloquer un costume de course exclusif Daisy.On ne sait pas si tous ces ajouts sont réservés aux clients ayant acheté le DLC où si tous les joueurs de Mario Kart pourront en bénéficier, mais il serait logique que le juke box de toutes les musiques de Mario Kart 8 Deluxe soit réservé aux possesseurs du Pass additionnel : on clarifiera cela d'ici... le 9 novembre !La mélodie des moteurs sera accompagnée d'une nouvelle fonctionnalité : le lecteur musical. Cette innovation permettra aux joueurs de profiter des bandes-son de chaque circuit avec une sorte de juke box, idéal pour ceux qui souhaitent s'imprégner des rythmes endiablés de Mario Kart pendant leurs pauses.La mise à jour contenant toutes ces petites nouveautés bienvenues se fera donc le 9 novembre 2023. Mario Kart 8 Deluxe termine sa folle course sur Switch avec ces derniers ajouts qui sauront, sans aucun doute, ravir les dizaines de millions de fans du jeu.Les nouveaux costumes Mii et le Music Player sont-ils à la hauteur de vos attentes ? Partagez vos impressions en commentaire ou venez en parler sur notre canal #mario-kart sur notre serveur Discord Source : Nintendo Everything