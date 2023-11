Nintendo dévoile la date de dispo de la Vague 6 du DLC Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe - Booster Course Pass Wave 6 - Course Overview 11/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Eh bien voici une vague qui arrive un peu plus tôt que prévue : la 6e et dernière vague du DLC "Pass de circuits additionnels" de Mario Kart 8 Deluxe sera disponible dès le 9 novembre prochain.Ce DLC nous permettra de retrouver les courses suivantes :- La Course Arc-en-ciel Wii- Tour à Madrid- DK Mountain GameCube- Circuit Daisy Wii- Piranha Plant Cove- SNES Bowser Castle 3- Tour Rome Avanti- Rosalina's Ice World 3DSDans sa vidéo, qui n'est pas encore disponible sur la chaine YouTube de Nintendo France, Nintendo rappelle que 8 personnages sont également ajoutés au contenu du DLC, avec un casting désormais complet : Birdo, Petey Piranha, Diddy Kong, Funky Kong, Wiggler, Kamek, Peachette et Pauline.Rendez-vous le 9 novembre prochain pour en découdre avec cette vague 6 et ses deux nouvelles coupes, on se réjouit de retrouver DK Mountain et SNES Bowser Castle 3, deux circuits d'anthologie, sans parler de la course Arc en ciel Wii bien sûr !Et vous, quel est le circuit que vous attendez le plus ?