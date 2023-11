Eiji Aonuma fait Chevaliers des Arts et des Lettres

Dans une démarche honorant les figures emblématiques du jeu vidéo, la France met à l'honneur Eiji Aonuma, le visionnaire japonais à la barre de Zelda depuis les années 1990, en lui décernant l'insigne des Chevaliers des Arts et des Lettres. Ce geste symbolique de reconnaissance est annoncé par la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, et se profile en amont de sa visite au salon Paris Games Week 2023.Eiji Aonuma, âgé de 60 ans, s'est immergé dans l'univers de Zelda à la fin des années 90, prenant les rênes en tant que co-directeur sur des titres révolutionnaires tels que Ocarina of Time et Majora’s Mask. Il a ensuite été promu producteur de la franchise en 2007, après avoir réalisé The Wind Waker.Sous sa direction, la série Zelda a continué de s'élever, culminant avec le succès phénoménal de Breath of the Wild en 2017, et sa suite, Tears of the Kingdom, en 2023, qui ensemble ont franchi des records de vente impressionnants. Rien qu'en France, le jeu s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires Avec cette distinction, Aonuma rejoint la liste sélecte des créateurs de jeux vidéo honorés par l'État français, une liste qui comprend des noms comme Shigeru Miyamoto Michel Ancel , et Peter Molyneux, ainsi que des figures françaises du jeu vidéo telles que Julie Chalmette, Audrey Leprince, Rebecka Coutaz et Muriel Tramis, cette dernière ayant été honorée de la Légion d’honneur.Cette reconnaissance est un témoignage de l'influence culturelle et artistique de la saga Zelda, qui continue de fasciner et d'inspirer des millions de joueurs dans le monde, tout en soulignant le rôle prépondérant de la France dans la célébration des contributions créatives au médium du jeu vidéo.Source : Le Figaro