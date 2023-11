NHK interviewe Koji Kondo sur la création du thème de Super Mario Bros

Koji Kondo, le compositeur historique des thèmes de la série Super Mario Bros, a révélé les coulisses de la création du célèbre thème "Ground Theme" du tout premier jeu de plateforme Super Mario Bros. Dans une interviews parue cet été au Japon, Koji Kondo a partagé ses souvenirs, nous fournissant des détails très intéressants sur son processus créatif.Le site américain Nintendo Everything nous propose une traduction de l' article original de NHK.or.jp que nous résumons pour vous ci-dessous.Lorsque Koji Kondo a vu pour la première fois le jeu Super Mario Bros, il a été frappé par les graphismes colorés et le dynamisme du personnage de Mario, qui lui ont inspiré une première piste musicale. Cependant, cette mélodie, qui évoquait une promenade détendue sous le soleil, ne correspondait pas à l'énergie du personnage en mouvement. Les membres de l'équipe lui ont fait remarquer que quelque chose semblait étrange, car la piste s'accordait au décor du jeu, mais pas à son gameplay. C'est ainsi que cette première piste fut abandonnée​.Dans sa quête du rythme idéal, Koji Kondo a souligné l'importance d'une mélodie qui correspondrait à la sensation physique de courir et de sauter, ce qui l'a conduit à composer le thème que nous connaissons aujourd'hui. Le processus a impliqué de jouer au jeu à plusieurs reprises, ajustant le tempo et le motif de base pour trouver la cadence idéale. Koji Kondo a continué à adopter cette approche même avec l'arrivée de nouvelles consoles, s'assurant que la musique s'adapte au rythme changeant des ennemis et du gameplay de chaque nouveau jeu​.Interrogé sur la pression qu'il a pu ressentir en composant pour un jeu aussi emblématique, Koji Kondo a révélé qu'avant Mario, il était surtout chargé de créer des effets sonores et n'avait jamais composé de musique complète (background music, ou BGM). Il est entré dans le projet avec l'ambition de créer une musique inédite, utilisant seulement trois notes pour produire quelque chose de vraiment original. L'accueil de la mélodie par ses collègues a été positif, avec de nombreuses personnes lui demandant de catégoriser le genre de la musique, ce à quoi son créateur a répondu que c'était simplement une... musique de jeu, conçue pour s'harmoniser avec le jeu lui-même​.Ce thème légendaire de Super Mario Bros a non seulement défini le jeu mais a également acquis une reconnaissance culturelle, puisqu'il a été annoncé qu'elle entrera dans la Library of Congress, témoignant de son impact dans la culture contemporaine.À travers ces révélations, Kondo souligne la persévérance et l'innovation qui sont au cœur de la création de musique pour les jeux vidéo, et comment une simple mélodie peut devenir un phénomène culturel transcendant les frontières des genres et des générations.Source : NHK via Nintendo Everything