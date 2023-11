Un bundle de la Switch OLED avec le jeu Super Smash Bros. Ultimate aperçu chez Walmart aux USA

Les rumeurs s'agitent dans l'univers Nintendo avec l'apparition d'un pack de la Nintendo Switch OLED avec Super Smash Bros. Ultimate chez Walmart. Cette offre inclurait une Switch OLED avec des Joy-Cons à l'effigie de Super Smash Bros., une version numérique à télécharger donc du jeu, et trois mois d'abonnement à Nintendo Switch Online​. Ce pack, qui semble s'inscrire dans la continuité des éditions spéciales de la Switch, rappelle la version de 2018 avec son design distinctif, bien que l'impressionnant dock Smash Ultimate ne soit pas de retour cette fois-ci​.La perspective d'une telle offre est alléchante pour ceux qui n'ont pas encore cédé à l'appel de la Switch OLED ou de Super Smash Bros. Ultimate, surtout alors que nous nous rapprochons de la fin du cycle de vie de la console actuelle et préparons le terrain pour la prochaine génération prévue pour 2024. Ces packs ont toujours été un moyen efficace pour Nintendo d'attirer de nouveaux consommateurs, surtout pendant les périodes de Fêtes de fin d'année (n'oublions pas que le Black Friday approche, et le public américain devrait encore plébisciter la Switch sur ses listes de cadeaux).Pour le moment, aucune confirmation officielle n'a été faite concernant la sortie de ce pack, et Nintendo n'a semble-t-il pas communiqué aux Etats-Unis sur ce pack qui a été découvert dans les rayons Jeux vidéo des magasins. Walmart. En France ou ailleurs en Europe, la sortie de ce pack ne semble donc pas d'actualité, mais Nintendo sait nous réserver des surprises à l'approche des Fêtes.Voici pour rappel la référence de pack Smash Bros Switch tel qu'il était apparu, toujours sans annonce officielle déjà à l'époque de la part de Nintendo :Source : NintendoSoup