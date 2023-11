La Switch dépasse les 132 millions de consoles vendues : Nintendo toujours en forme dans ses résultats trimestriels

Par Xavier

Xavier Publié le 11/07/2023

à 09h30

Nintendo a dévoilé lors de ses résultats financiers au 30 septembre 2023 que la Switch a atteint un volume impressionnant de 132,46 millions de consoles vendues depuis son lancement en mars 2017. Ce jalon confirme l'engouement continu pour cette console versatile, qui a su séduire un large public à travers le monde grâce à sa ludothèque riche et variée, même si reconnaissons-le les ventes s'essoufflent un peu en cette période de fin de vie pour la console.



Voici les points marquants du rapport financier :

- Les ventes nettes s'élèvent à 796,2 milliards de yens pour la période.

- Le profit opérationnel a atteint 279,9 milliards de yens.

- Le profit ordinaire a grimpé à 380,0 milliards de yens.



Pour ce semestre, la Switch a enregistré des ventes de 6,84 millions d'unités, avec notamment 4,69 millions pour le modèle OLED, 1,25 million pour la version standard et 900.000 unités pour la Switch Lite.



Du côté du logiciel, le succès est également au rendez-vous, avec notamment les sorties remarquées de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et de Pikmin 4, qui ont respectivement enregistré des ventes de 19,50 millions et de 2,61 millions d'unités.



Nintendo indique dans sa communication que le film Super Mario Bros. Le Film a également boosté les ventes de titres liés à Mario, comme Mario Kart 8 Deluxe. Le jeu rappelons-le figure très souvent encore aujourd'hui dans le top hebdomadaire des meilleures ventes de jeux vidéo en France, et nos Sessions PN consacrée à MK8D sont parmi les plus populaires !



L'essor du numérique se poursuit, avec des ventes digitales s'élevant à 217,5 milliards de yens, en hausse de 15,8% par rapport à l'année précédente, le chiffre d'affaires bénéficiant par ailleurs de la dépréciation du yen.



En cette fin d'année, Nintendo continue de promouvoir la Switch, avec l'objectif non seulement de placer une console dans chaque foyer, mais aussi de multiplier les offres pour encourager une utilisation prolongée. Avec des titres comme WarioWare: Move It! et Super Mario RPG, prévus en novembre, ainsi que la sortie en décembre du DLC de Pokemon Violet et Ecarlate, Nintendo compte bien maximiser ses ventes de hardware et de jeux vidéo.



Cette performance confirme la stratégie gagnante de Nintendo qui vise à diversifier son offre pour capter un public toujours plus large, et ce même à l'aube de l'introduction d'une nouvelle génération de consoles, qu'on attend de pied ferme d'ici la fin 2024. La Switch semble donc bien partie pour continuer à peser quelque temps encore sur le marché mondial du jeu vidéo, alors que l'entreprise se prépare à écrire le prochain chapitre de son histoire avec une nouvelle génération de consoles.