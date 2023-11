Nintendo réalise sa meilleure performance semestrielle depuis la sortie de la Switch

Le rapport financier du deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2024 de Nintendo vient de tomber, et les nouvelles sont excellentes comme on a déjà pu l'aborder ce matin dans notre rapide récapitulatif des chiffres-clés.La Switch, portée par The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Pikmin 4, a enregistré d'importantes ventes, et les résultats montrent donc que le premier semestre de l'exercice en cours a été le plus performant depuis le lancement de la Switch.Avec des revenus s'élevant à 796,2 milliards de yens (4,95 milliards d'euros) englobant les ventes de consoles, de jeux et d'autres revenus liés à ses propriétés intellectuelles dont le film Super Mario Bros, une situation exceptionnelle que nous avons commentée dans notre première actualité concernant ces résultats : Nintendo a dépassé tous ses précédents records semestriels depuis la sortie de la Switch – et ce, alors que la console célèbre bientôt son septième anniversaire.À titre de comparaison, le précédent record de Nintendo pour le premier semestre remonte à l'exercice 2021, où la société avait réalisé un chiffre d'affaires de 769,5 milliards de yens, en pleine explosion des ventes de la Switch durant la pandémie mondiale.Super Mario Bros. Le Film a joué un rôle clé dans ces chiffres impressionnants, tout comme la dépréciation significative du yen, contribuant ainsi aux performances de ce semestre.Mais peut-être ne sommes-nous pas au bout de nos surprises en cette année fiscale 2024 car ces chiffres ne concernent que les revenus du premier semestre. Historiquement, Nintendo a connu des semestres encore plus lucratifs (comme en Q3-Q4 de l'exercice 2021 avec des ventes nettes atteignant 989,4 milliards de yens) et il est fréquent que les dépenses accrues pendant la saison des fêtes boostent les résultats des derniers trimestres.Autant dire que tout le monde attend la find e l'année fiscale avec impatience : avec les succès de l'exercice 2024 tels que le film Mario, Zelda TOTK, Super Mario Wonder et les bundles Switch à l'approche de Noël, l'anticipation monte quant à la comparaison de cette année fiscale avec les précédentes performances de Nintendo.