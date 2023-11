Nintendo annonce la production d'un live-action The Legend of Zelda

Cela fait des années que je travaille sur le film en prises de vue réelles de The Legend of Zelda avec Avi Arad-san, qui a produit de nombreux films à grand succès. J'ai demandé à M. Avi de produire ce film avec moi, et nous avons maintenant officiellement commencé le développement du film avec Nintendo elle-même fortement impliquée dans la production. Il faudra du temps avant qu'il ne soit achevé, mais j'espère que vous serez impatients de le voir.

Dans la foulée de ses résultats trimestriels, Nintendo a diffusé un communiqué autour d'un nouveau projet cinématographique : un live-action The Legend of Zelda est officiellement dans les tuyaux, porté par Nintendo, Arad Productions Inc. et Sony.Du côté de Nintendo, c'est Shigeru Miyamoto qui accompagnera les équipes en charge du développement du film. Nintendo financera plus de 50% du projet, et Sony — vous avez bien lu, sera en charge de la distribution et du cofinancement mondiaux du film. Cette démarche illustre la volonté de Nintendo de rendre ses franchises plus accessibles au public, offrant ainsi une nouvelle expérience aux fans et aux néophytes. Le succès du film Super Mario Bros y est certainement pour quelque chose.Réalisé par Wes Ball, le film The Legend of Zelda n'en est encore qu'à ses débuts, puisque Nintendo annonce "le début de la planification et du développement". Mais Nintendo semble avoir tenu à s'accompagner des meilleurs partenaires possibles, puisque c'est la société de production Arad Productions Inc. qui a été retenue. Shigeru Miyamoto a déclaré :Arad Productions Inc. est une société canadienne créée par Avi Arad qui fut longtemps en charge des Studios Marvel avant qu'il n'en démissionne le 31 mai 2006 pour fonder sa propre maison de production, Arad Productions. La société se chargera de la production de plusieurs films Marvel comme Iron Man en 2008 ou Venom en 2018 par exemple.Plus récemment, Arad Prod a accompagné le développement de films basés sur des licences de jeux vidéo comme Uncharted en 2022 pour Sony, ou Borderlands qui sortira en 2024. La date de sortie du film The Legend of Zelda n'est pas encore connue, mais il nous faudra sans doute patienter quelques années avant que le film ne sorte en salles.Wes Ball fut le réalisateur de la trilogie des films Le Labyrinthe. Il a également travaillé sur un reboot de La Planète des Singes qui devrait sortir au cinéma en 2024 : l'homme est donc disponible pour travailler sur un projet aussi ambitieux que peut l'être un film Zelda.Terminons en rappelant qu'un film The Legend of Zelda est une arlésienne du Septième Art : des rumeurs de film Zelda couraient depuis des années, avec des projets soit-disant annulés par Nintendo pour des raisons diverses, aussi bien avec déjà Sony mais aussi avec Netflix. On ne saura sans doute jamais si ces rumeurs avaient un fond de vérité ou non, nous sommes toutefois désormais fixés sur le fait qu'il y a bien un projet de film Zelda sur les rails.Aucune autre information n'a été donnée concernant ce projet de film en live action The Legend of Zelda, seuls les producteurs et son réalisateur ont été cités pour le moment : en choisissant Shigeru Miyamoto pour porter le projet du côté de Nintendo, peut-être Big N veut-il laisser Eiji Aonuma suffisamment libre pour travailler sur un autre jeu vidéo Zelda. Après tout, il y a une nouvelle génération de consoles à alimenter... Et si le projet de film allait de pair avec un nouveau jeu vidéo ? Et voilà comment, en deux lignes, on repart dans le monde merveilleux des suppositions les plus fantaisistes !N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce projet et ses porteurs principaux déjà annoncés en commentaire ou sur notre serveur Discord. On serait curieux de savoir si le casting va s'orienter vers des têtes d'affiche ou mettre en avant de nouvelles têtes.Source : communiqué officiel