Super Mario Bros. Wonder est le jeu Mario vendu le plus rapidement de la série

Le dernier jeu de la série des Super Mario de Nintendo, Super Mario Bros. Wonder, a réalisé un démarrage exceptionnel, devenant le jeu Super Mario le plus rapidement vendu de tous les temps, avec 4,3 millions d'unités écoulées dans les deux semaines suivant son lancement.Cette performance éclipse les performances des précédents titres de la franchise, établissant un nouveau record dans l'histoire des ventes de jeux Super Mario, limité toutefois aux données recueillies depuis les sorties sur Wii et DS. C'est lors de la publication de ses résultats trimestriels que Nintendo a donné cette bonne nouvelle quant à l'accueil réservé par les joueurs aux nouvelles aventures de Mario.Le film d'animation Super Mario Bros Le Film , sorti plus tôt dans l'année et notamment le 7 avril 2023 en France, semble avoir eu un "impact positif" sur les ventes, comme le suggère la corrélation entre l'augmentation des téléchargements des jeux Mario, la vente de produits dérivés, et maintenant, le succès retentissant de Super Mario Bros. Wonder. Nintendo envisage même un effet d'entraînement sur les futures sorties de jeux liés à Mario.Voilà pourquoi on va beaucoup manger de jeux Mario dans les prochaines semaines et les prochains mois, avec Super Mario RPG dans quelques jours puis Mario vs Donkey Kong dans quelques mois, puis encore un remake de RPG l'été prochain. Pour Nintendo, c'est une façon de surfer sur les envies des joueurs, notamment pendant la période des Fêtes de fin d'année. Avec les autres titres liés à Super Mario en préparation pour la Switch, voilà un calendrier promet de maintenir l'enthousiasme des joueurs.Source : Nintendo Japon