Nintendo comptabilise 330 millions de comptes Nintendo et 38 millions d'abonnés au service Nintendo Switch Online

Nintendo a annoncé avoir dépassé les 330 millions de comptes utilisateurs "Nintendo Account" qui permet d'associer un identifiant à différents services et jeux (pour faire le lien entre les jeux mobiles et l'activité sur Nintendo Switch notamment).Cette réalisation a été réalisée dans 164 pays et régions, y compris là où la Nintendo Switch n'est pas vendue, grâce aux applications mobiles proposées par la firme et ses partenaires. Ce large réseau est le fondement d'une stratégie visant à concrétiser la présence de Nintendo dans la vie de ses consommateurs et à faciliter la transition vers les futures générations de plateformes.Dans le même esprit, le service Nintendo Switch Online continue de prospérer, atteignant plus de 38 millions de membres. Le nombre d'utilisateurs annuels de la Switch a également augmenté, passant de 108 à 117 millions. Ce succès est attribué à l'enrichissement constant du contenu du service, comme le prouve l'engouement autour de F-Zero 99, récemment sorti, qui incite les joueurs à se connecter.Nintendo souligne l'importance de l'interaction entre ces divers facteurs, qui a permis de maintenir une activité constante sur la Switch même dans sa septième année, avec à la clé une très solide performance ce trimestre , pour une firme portée par ses succès comme Super Mario Bros Wonder . La société envisage de poursuivre le développement de ces comptes pour en faire une fondation vitale de son activité à l'avenir.Source : Nintendo Japon