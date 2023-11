Nintendo se garde bien de nous éclairer sur ses futures pistes

La Switch équipée du Soc T239 : un bon gap de puissance pour jouer pleinement en 1080p.

Nous l’avons évoqué via le dernier récapitulatif de Xavier, la prochaine console Switch, si elle est bien équipée du SOC Nvidia dont on connait l’existence depuis de nombreux mois, aura la puissance max de base d’une Xbox Series S, l’intérêt majeur étant son Soc Nividia lui ouvrant les portes du DLSS. Cependant, avant de rêver à des environnements dignes d’une PS5, il ne faut pas oublier que le cœur de la console n’a pas du tout la puissance de la console de Sony, ni en puissance de calcul brute, ni en fréquence ni en bande passante. Il y a donc un goulet d’étranglement inévitable car il faut conserver le facteur de forme portable et donc un poids léger, une faible épaisseur ainsi qu’une autonomie correcte. Oubliez donc les périphériques de Type Asus Rog Ally.







Notre SoC T239, avec 8 cœurs ARM A78C et 1536 cœurs CUDA (ou 1280 selon certaines rumeurs), est bâti sur une architecture GPU et un Optical Flow Ampere ( le flux optique est le mouvement apparent des objets, surfaces et contours d'une scène visuelle, causé par le mouvement relatif entre un observateur et la scène). Certains évoquent des additions de certaines IP en provenance de l’architecture Ada Lovelace que l’on retrouve dans la série des cartes graphiques GeForce RTX 4XXX) mais il ne faut donc pas s’attendre à du DLSS 3.0 ou 3.5 intégral.







Pourquoi ? Un coup d’œil sur la présentation du DLSS 3.5 de Nvidia met en avant ses trois fonctionnalités principales : la SR (Super Resolution) et le DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing), la FR (Frame Generation) et la RR (Ray Reconstruction). Jusqu’à présent, seul un GPU totalement Ada Lovelace supporte le FR, laissant peu d’espoir que NVIDIA et Nintendo se soient mis d’accord sur une technologie aussi récente intégrée dans une console vendue à des années lumières du matos PC compatible. En revanche la RR (Ray Reconstruction) est dans les possibilités du T239. Ne pleurons pas en nous disant que nous allons avoir une console dépassée au démarrage car c’est aux développeurs d’utiliser toutes ces nouvelles possibilités et ils sont déjà bien loin de tout maîtriser sur les gros PC.





Nombre de jeux AAA récents n’utilisent que partiellement les nouvelles possibilités permises par Nvidia alors chaque élément disponible pour la Switch 2 sera déjà une bonne base d’optimisation. Il ne faut pas oublier que les spécificités permises par Nvidia ne sont valables que sur du matériel Nvidia, le marché console next gen est dominé par AMD qui est au cœur de l’architecture des Xbox Series X et des PS5. Pour les éditeurs confrontés à ce double marché, il ne faut pas s’attendre à des optimisations trop poussées NVIDIA, sauf si cela leur permet d’améliorer leur maîtrise du marché PC en ayant soudainement un parc installé de machines gérant le DLSS bien plus important. Nvidia ne le cache pas, c’est son grand espoir !





Rétrocompatibilité ?

Le double écran

Nintendo apprécie depuis longtemps une déclinaison double écran. La DS puis 3DS ont bénéficié de titres qui ont pleinement utilisé au niveau du gameplay ce double affichage, dont on regrette l’absence sur la Switch quand les franchises anciennes ont basculé sur la nouvelle console, Pokémon en particulier. N’oublions pas le double affichage de la Wii U, handicapée par la puissance de la console, mais qui aurait pu permettre des titres de grande qualité. La Switch a également vu quelques jeux permettre quelques morceaux de gameplay se répartissant sur deux ou trois écrans de Switch posées côte à côte.





Ce type de gameplay doit toujours être en recherche au sein de certains départements de Nintendo et voir débarquer un brevet n’est clairement pas une surprise. Nintendo continue à travailler sur le sujet et se prépare peut-être à ressortir un jour une console à double écran. Pas pour la Switch 2. On imagine sans mal le carton potentiel d’une console à deux écrans (avec éventuellement gestion de la profondeur de champ pour un effet 3D amélioré par rapport à ce que le constructeur nous a proposé sur new3DS), ou la possibilité de pouvoir détacher un écran pour jouer à deux dans des conditions plus satisfaisantes que sa Switch posée sur la table avec sa béquille.

Nintendo ne cherche pas l’esbroufe visuelle

En restant dans des tarifs mesurés, Nintendo ne peut se permettre les technologies monstrueuses de la concurrence, dont la maîtrise provoque une inflation du coup de développement des titres AAA, des délais très longtemps, des bugs en pagaille à corriger. Une bonne idée de jeu, une réalisation correcte qui ne fatigue pas les yeux des plus jeunes et ne reste pas une coquille vide au niveau gameplay, le tout accompagnant une console pas trop chère qui apporte un gameplay potentiellement différent de la concurrence, cela suffit amplement au bonheur de Nintendo et à des dizaines de millions de joueurs à travers le monde.





Concernant les casques de réalité virtuelle, le marché reste une niche. Apple va lancer son casque qui vous coutera un bras, Samsung semble vouloir se lancer sur ce marché en 2024 mais avec un volume réduit, Nintendo observe mais ne semble pas croire vraiment en un périphérique qui coupe quelque peu la personne de son environnement extérieur alors que le constructeur milite depuis très longtemps sur un gameplay qui favorise le partage et le jeu local.

Les simulations récentes effectuées par Digital Foundry restent à prendre avec des pincettes pour cause de flou portant sur le nombre réel de cœur de la version custom qui sera intégrée sur la future console Nintendo. Mais on peut déjà constater que le moindre jeu de deux ans d’âge devrait pouvoir tourner parfaitement en 1080p 60 fps, pour les gros titres AAA on resterait sur un bon 1080p 30 fps. Quelques titres pourraient tourner en 1440p mais pas de 4k natif, seul un upscale géré par votre téléviseur permettrait d’avoir un rendu artificiel dans cette résolution.Avec la logithèque immense de notre actuelle Switch et de nombreux titres encore en cours de développement, Nintendo peut difficilement se couper de la base installée des 132 millions de consoles vendues pour se retrouver dans la situation de développement Wii U d’un côté/ 3DS de l’autre. Pouvoir insérer sa cartouche Switch semble donc une condition nécessaire pour ne pas perdre son public. L’utilisation du compte Nintendo et du Nintendo Online doit permettre également de pouvoir retrouver ses jeux (avec d’éventuels patchs) sur sa nouvelle console, d’autant que le marché dématérialisée prend de plus en plus de place dans les résultats financiers de Nintendo. Mais il est clair qu’il y aura des jeux spécifiquement développés pour cette version plus puissante.