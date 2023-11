DRIVE Rally annoncé sur Switch pour 2024

On retrouve l’équipe polonaise derrière le titre #DRIVE, disponible sur Switch en 2021, un jeu de simulation vous proposant de piloter différentes voitures au travers de paysages variés, le plus loin possible. Un titre sans fin, excepté en cas de choc brutale avec les décors. Le retour des joueurs a été mitigé, certains appréciant le titre, d’autres le trouvant manquant de fun sur la durée, avec une conduite un peu trop typée aquaplaning car arcade.





En se focalisant sur les grandes épopées des rallyes des années 90, #Drive Rally a pris de l’ampleur. De nouveaux véhicules, des cartes et circuits, un mode photo (on joue sur les angles et les filtres, le résultat pourra être partagé avec ses amis) : ce nouveau titre cherche à renforcer sa communauté de fans avec son monde stylisé et minimaliste (on est tout de même en progrès par rapport au premier opus). A vous les routes avec gravier, la boue, des paysages ensoleillés de Dry Crumbs, en passant par les forêts murmurantes de Holzberg, jusqu’aux contrées sauvages et glaciales de Revontuli, le tout mâtiné de nombreuses références clins d’œil aux années 90.

Prenez le volant de voitures de rallye légendaires, telles que Das Holzwagen, The Doggo, The Bobond et bien d'autres. Cette fois, nous retournons dans les années 90, il y aura donc aussi des nouveautés. Das Sandsturm et Celestia pour commencer !

Vous ne serez pas seul dans le cockpit de votre véhicule, un copilote vous apportera de précieuses indications mais il sera aussi sévère dans ses commentaires si vous vous loupez. Sur la version PC, Discord sera mis à contribution pour faire en sorte que chaque membre puisse devenir un copilote. On ne sait pas trop ce qu’il sera possible sur la version Switch pour le moment.

Au rayon des customisations, vous pourrez à loisir personnaliser votre véhicule. : carrosserie, peinture et motifs, vous aurez plusieurs options pour vous démarquer de la concurrence.





Devant sortir courant 2024, voici un titre à guetter par les fans de rallye Arcade.





#DRIVE Rally - Reveal Trailer 11/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Communiqué de presse de Pixel Perfect Dude.