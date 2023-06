[Devolver Digital] KarmaZoo, pensez à être gentils !

KarmaZoo | Coming 2023 06/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 09/06/2023







Cet été, avec KarmaZoo, la coopération sera mise au coeur du gameplay. Faites des parties avec jusqu'à 10 parfaits inconnus en ligne où la combinaison des compétences de personnages et la bonne coordination seront la clé. Choisissez parmi les 50 personnages jouables disponibles et leur capacités respectives pour réussir à compléter une boucle et remporter la partie.Ici, la compétition avec les autres n'existe pas. Tout le concept repose sur l'entraide et la compréhension que l'effort collectif permet d'avancer plus facilement et plus loin. Autrement dit, un bon karma est toujours récompensé. L'occasion de faire de nouvelles rencontres, basées sur un principe de bienveillance. Partagez des moments uniques avec des joueurs en ligne et avancez vers la victoire main dans la main.Le mode Boucle propose des niveaux de plus en plus difficiles qui s'adaptent à la taille de votre équipe, au choix des personnages joués et aux capacités qui leur sont liées. Tous ces facteurs permettent de vivre de nombreuses parties qui se suivent mais ne se ressemblent pas. Si vous souhaitez tout de même partager ce moment avec vos amis, le jeu est compatible au cross-play et permet la création de salons privés.Le mode Totem permet également de profiter de parties en local avec jusqu'à 8 joueurs où vous vous affrontez dans des mini-jeux et tournois plus amusants les uns que les autres.Aucune date précise n'a encore été partagée, on sait cependant que vous pourrez en profiter cet été 2023.