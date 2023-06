[Devolver Digital] Bleak Sword DX débarque sur Switch

Bleak Sword DX | Available Now | PC & Nintendo Switch 06/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une nouvelle version du célèbre jeu Apple Arcade Bleak Sword DX vient d'arriver sur l'eShop. Les graphismes, les contrôles et le gameplay ont été améliorés pour offrir une expérience encore plus captivante.L'histoire de ce jeu plonge le joueur dans un univers sombre et oppressant composé de douze chapitres intenses. Le protagoniste se voit confier la tâche de lever la malédiction de la mythique Bleak Sword en combattant des créatures terrifiantes qui peuplent ce monde lugubre. Heureusement, il dispose d'armes acérées et de puissants pouvoirs magiques pour mener à bien sa mission.Pour ce qui est de la musique, c'est toujours Jim Guthrie (Nobody Saves the World, Reigns : Her Majesty) qui propose une expérience immersive forte et une OST très juste qui retranscrit parfaitement cette atmosphère lugubre. Il est accompagné de Joonas Turner pour la conception sonore.La version DX comprend tous les chapitres du Bleak Sword d'origine, plus trois chapitres DLC avec de nouveaux agencement de niveau et d'ennemis.Une nouvelle campagne Randomizer vous confronte à une version remaniée du jeu d'origine, dans laquelle l'ordre des gains de niveaux et des boss n'est pas garanti.Relevez le défi du nouveau Boss Rush en affrontant les 12 boss du jeu l'un après l'autre avec une seule barre de vie. Un faux mouvement et vous risquez de le payer très cher !L'effroyable mode Arène fait de vous un gladiateur qui se bat pour survivre. Affrontez des ennemis toujours plus redoutables et devenez une légende de Bleak Sword.Il est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop au prix de 9,99€.