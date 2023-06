[Devolver Digital] The Cosmic Wheel Sisterhood arrive cette année sur Switch

Galerie images 09/06/2023











The Cosmic Wheel Sisterhood - Reveal Trailer - Nintendo Switch 06/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Lors de son live stream tenu à partir de 23h59 le 8 juin (donc en réalité plutôt le 9 juin littéralement à la première heure) l'éditeur Devolver partage quelques trailers avant le commencement de son Devolver Digital toujours très attendu par son style atypique et sa communication loufoque.On a pu y découvrir l'arrivée de The Cosmic Wheel Sisterhood sur Nintendo Switch en 2023. Une aventure narrative à l'univers coloré fait d'un pixel art sublime. On y incarne Fortuna, une cartomancienne exilée sur un astéroïde. Vivez l'histoire interactive en créant vos propres cartes de tarot et explorez le passé et l'avenir avec ces dernières.Une histoire immersive et envoûtante qui vous pousse à la réflexion et évoque des sujets comme la responsabilité personnelle, l'identité et l'impact de ses propres décisions sur les autres.Aucune date précise n'a encore été communiqué, mais une chose est sûre, il arrive cette année ! On vous laisse avec ce trailer qui inspire la créativité avec son ambiance visuelle et sonore mystique.