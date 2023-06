Rumeur : un film d'animation The Legend of Zelda en discussion chez Illumination

Après Super Mario Bros., est-ce que les studios Universal et Illumination Entertainment vont décrocher la timbale The Legend of Zelda ? La rumeur d'une adaptation de The Legend of Zelda en séries ou film court depuis de nombreuses années, sans que rien ne se concrétise évidemment !Avec le succès planétaire de Super Mario Bros. le film, la rumeur fait son grand retour avec des éléments plus ou moins nouveaux, en provenance de Jeff Sneider, un critique de cinéma. Lors du podcast "The Hot Mic", Sneider a dévoilé qu'Universal Pictures serait en discussion avec Nintendo pour produire un film d'animation tiré de la saga The Legend of Zelda.Les deux entreprises seraient même proches de trouver un accord dans ce qui serait le prochain gros projet d'Illumination pour Nintendo. A quel point l'accord est proche d'aboutir et le film d'être officialisé ? Sneider ne le dit hélas pas !Si rien est évidemment officiel, Nintendo a plusieurs fois déclaré être intéressé à poursuivre l'adaptation cinématique de ses sagas les plus mythiques et évidemment que The Legend of Zelda se prête totalement à ce jeu ! Il faudra donc faire encore preuve d'un peu de patience !