Ghostbusters: Spirits Unleashed annoncé sur Switch avec une édition Ecto au menu

Ghostbusters: Spirits Unleashed - Ecto Edition Announce 06/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En tant que joueur, je voulais que ce soit quelque chose dont je serais fier et dont j'aurais plaisir à jouer. Sur Switch, le jeu sera très similaire aux autres plateformes, c'est un portage de grande qualité. Je suis surtout impatient de jouer au jeu avec ma fille, qui joue exclusivement sur la Switch.

Ghostbusters: Spirits Unleashed - Ecto Edition, le jeu multijoueur asymétrique en 4 vs 1, débarque sur Nintendo Switch cette année. IllFonic, en collaboration avec Nighthawk Interactive, a annoncé que le jeu sera disponible sur eShop, et également en version physique.Ghostbusters: Spirits Unleashed offre aux joueurs la possibilité d'être chasseur de fantômes... ou d'incarner l'un d'eux. Vous pouvez choisir de faire partie de l'équipe de chasseurs de fantômes ou de devenir un fantôme dans ce jeu de cache-cache asymétrique en 4v1. Le jeu est conçu pour être joué en ligne avec jusqu'à quatre personnes, mais il offre également un mode hors-ligne où l'intelligence artificielle remplace les joueurs.Voici la bande annonce de révélation du jeu :Chance Lyon, vice-président chargé de la technologie au sein du studio IllFonic, a déclaré :Le jeu comprend tous les équipements et gadgets iconiques de la franchise, allant des packs Proton aux mètres PKE et pièges à fantômes. Les joueurs peuvent également personnaliser leurs personnages et choisir leurs missions dans la caserne et la librairie Ray’s Occult, qui agissent en tant que hub de jeu.En tant que fantôme, les joueurs peuvent posséder des objets, utiliser du slime et bien plus encore pour hanter divers endroits. En tant que chasseur de fantômes, les joueurs peuvent utiliser leurs outils et pièges astucieux pour attraper le fantôme qui hante des endroits uniques. En progressant, les joueurs peuvent débloquer des cosmétiques et améliorations, à la fois pour les chasseurs et pour les fantômes, afin de faire évoluer leur expérience de gameplay.Ghostbusters: Spirits Unleashed - Ecto Edition sera disponible sur Nintendo Switch cette année. Plus d'informations sur la version Switch de Ghostbusters: Spirits Unleashed sont prévues plus tard cette année également.Source : Communiqué de presse.