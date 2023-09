[SGF2023] Un nouveau Sonic 2D annoncé pour cette automne

Galerie images 14/09/2023





Sonic Superstars - Announce Trailer 06/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Décidément, ce Summer Game Fest 2023 est placé sous le signe du Néo Rétro, après un reboot 2D de Prince of Persia , Voici Sonic qui revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau jeu en 2D. Mais là où les dernières tentatives, aussi fructueuses et remarquables furent elles, se contentaient de poursuivre sur la voie de ses ancêtres, ce nouvel opus nous promet de belles surprises pour les fans des aventures du hérisson bleu de Sega.En effet, Sonic Superstars de son petit nom (attention un premier Sonic Superstars mais pour l'eye toy de la PlayStation 2 était sorti dans les années 2000) fait entrer la saga dans une ère de nouveautés tout en restant dans l'esprit du passé, un peu à l'instar de ce qu'avait fait Nintendo avec la série des New Super Mario Bros ou Ubisoft avec ses deux épisodes de Rayman Origins et Legend.Dans Sonic Superstar, on nous promet une nouvelle aventure qui se jouera jusqu'à 4 en simultané dans son aventure comme dans les bonus stages avec comme personnages jouables Sonic, Tails, Knuckles et Amy. Le soft nous promet des tous nouveaux univers, items, pouvoirs et compétences pour nos héros afin de se démarquer des sempiternelles chaussures rouges ou halo bouclier.En tout cas, la direction artistique est une franche réussite et fait mouche au premier coup d'œil, c'est dynamique, varié, agréable de prime abord et surtout semble apporter un vent de fraicheur à une saga qui en avait bien besoin. Sonic Superstars sortira sur toutes les plateformes et surtout sur Switch cet automne. En attendant, régalez vous avec la bande annonce de présentation du jeu.