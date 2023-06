[SGF2023] Prince of Persia est de retour... en 2D

Galerie images 09/06/2023







Prince Of Persia The Last Crown 06/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 09/06/2023



Nous attendions des nouvelles du remaster de Prince of Persia Les Sables du Temps depuis quelques années, quelle ne fut pas notre surprise en ouverture de la conférence du Summer Game Fest 2023 de voir apparaitre un nouveau jeu mettant en scène le Prince de Perse en 2D-3D comme nous n'en avions pas vu depuis fort fort longtemps.Prince of Persia : The Lost Crown est donc un nouvel opus pour la franchise qui n'en n'avait pas connu depuis presque 15 ans, et pour cela Ubisoft revient aux origines de la franchise avec un jeu au gameplay en 2D. Même si c'est seulement l'évitement de pièges dans votre parcourt et ce défilement horizontal qui justifiera ce retour au sources.En effet, nous parlons bien là d'un Prince of Persia sous amphétamines, au gameplay pêchu comme jamais, ultra-dynamique, fluide comme si on avait croisé la franchise avec Mirror Edge, votre capacité à anticiper les obstacles sur votre parcours risquent d'être d'une grande aide pour vous en sortir dans votre aventure.En tout cas c'est une sacrée belle surprise qui arrivera sur toutes les plateformes dont notre Nintendo Switch, et ça arrive très vite. Prince of Persia : The Lost Crown sortira dès le 18 janvier 2024 et on en apprendra plus sur le jeu au prochain Ubisoft Forward qui aura lieu ce lundi 12 juin à 19h. En attendant, enjoyez ce beau trailer d'annonce :