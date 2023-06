Teenage Mutant Ninja Turtle: Shredder's Revenge dévoile son 1er DLC

TMNT: Shredder's Revenge - Dimension Shellshock DLC | Reveal Trailer 06/07/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'an dernier, les français de Dotemu sortait un jeu tiré de la saga des Tortues Ninja : le beat them all Teenage Mutant Ninja Turtle: Shredder's Revenge arrivait un style très rétro sur consoles. Les critiques saluèrent la qualité du titre qui su également trouver son public.Aujourd'hui, Dotemu surprend son monde en annonçant un DLC payant au jeu. Intitulé "Dimension Shellshock", ce contenu additionnel amènera un nouveau mode de jeu, quelques nouveautés cosmétiques mais surtout un nouveau personnage jouable en la personne de Usagi Yojimbo. La lapine samouraï arrivera dans ce DLC pour défoncer les ennemis aux côtés des Tortues.Découvrez ci-dessous la bande-annonce de ce DLC :Le DLC est prévu pour cette année 2023, sans plus de précisions pour le moment.