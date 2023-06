Monster Hunter Rise: Sunbreak : une dernière mise à jour gratuite avec une table ronde des développeurs

Monster Hunter Rise: Sunbreak - Mise à jour : Malzeno Primordial 06/07/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Fans de Monster Hunter, préparez-vous à repartir à l'aventure ! Dans une nouvelle vidéo de la série des Digital Events dont Capcom a le secret, Ryozo Tsujimoto, Yasunori Ichinose et Yoshitake Suzuki ont dévoilé la dernière mise à jour gratuite de Monster Hunter Rise: Sunbreak, attendue pour demain, le 8 juin 2023 :Cette mise à jour bonus comprend le dernier monstre de Sunbreak, le Malzeno Primordial, ainsi que plusieurs modifications dans les augmentations d'armure et les décorations. De nouvelles quêtes Evénement sont également prévues jusqu'au 27 juillet.L'histoire de Monster Hunter Rise: Sunbreak devait initialement se conclure avec l'affrontement entre les forces de Kamura et celles d'Amatsu. Cependant, cette nouvelle mise à jour bonus offre aux joueurs une conclusion épique à l'affrontement séculaire entre le Dragon ancien Malzeno et le Royaume.Les chasseurs de monstres de rang Maître 10 et plus pourront affronter le Malzeno Primordial, qui possède de nouvelles attaques et mouvements. Ceux qui parviendront à vaincre la bête pourront récupérer des pièces pour confectionner une nouvelle armure et des armes uniques.En plus de cette mise à jour, des quêtes Evénement proposant de plus grands défis et des récompenses encore plus intéressantes seront lancées jusqu'au 27 juillet. Bien qu'aucun nouveau DLC payant ne soit prévu avec la mise à jour gratuite, les DLC existants sont regroupés dans de nouveaux ensembles thématiques proposés à prix préférentiels.La table ronde des développeurs a également été l'occasion de revenir sur près de deux ans de création de contenus additionnels pour Monster Hunter Rise et son extension Sunbreak. Les développeurs ont discuté d'un large éventail de sujets, notamment de l'impact des retours des joueurs sur l’évolution du développement, de leurs personnages préférés et de leurs remerciements aux fans qui les ont incités à s'efforcer constamment de créer de nouvelles expériences passionnantes pour Monster Hunter.Avec le 20e anniversaire de Monster Hunter prévu pour l'année prochaine, l'équipe de développement est enthousiaste à l'idée de l'avenir prometteur de la série. Passera-t-il encore par la Switch, où les équipes de Capcom ont-elles déjà les yeux tournés vers la génération suivante ? Que de mystère, mais on aura bien le temps d'apprécier le contenu de cette dernière mise à jour avant d'avoir de nouvelles infos sur l'avenir de la saga Monster Hunter sur consoles Nintendo !Source : Communiqué de presse.