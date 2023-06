Le T-shirt logo Pikmin exclusif est disponible sur le My Nintendo Store

Avis aux collectionneurs, un T-Shirt assez discret aux couleurs de Pikmin vient d'arriver sur le My Nintendo Store pour 24,99 €, frais de port gratuit. Une restriction : un seul exemplaire peut être commandé par compte. Les tailles varient de XS à XXL, on vous conseille de ne pas tarder car c'est typiquement le genre de produits qui part très vite sans assurance de le voir revenir ensuite. On vous le montre de dos et de face, il n'y a qu'un seul modèle de disponible.







On avoue, nous n'avons pas pu résister et il est commandé de notre côté. Le lien pour se le procurer est disponible ci-dessous. Un bon moyen de rappeler aux amateurs que Pikmin 4 arrive dans quelques semaines.